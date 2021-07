Wapres Dorong Generasi Milenial Gunakan Perbankan Syariah

GENERASI milenial Indonesia didorong menggunakan perbankan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara nasional.

“Solusi yang dapat menjawab penetrasi pasar perbankan syariah saat ini antara lain pentingnya generasi milenial untuk masuk ke pasar perbankan syariah,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menyampaikan pidato kunci pada acara The Future Banking: Achieving Financial Inclusion in Indonesia secara daring, Rabu (7/7).

Menurutnya, banyaknya penduduk dari kalangan generasi milenial saat ini di Indonesia menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Persentase penduduk generasi Z di Indonesia yang mencapai 27,94% dan generasi milenial sebesar 25,87% tentu bisa dimanfaatkan pelaku perbankan syariah untuk menarik nasabah di kalangan tersebut.

Menurut Wapres, saat ini muncul apa yang disebut dengan Gen Sy atau generasi muda yang memiliki gaya hidup seimbang antara kehidupan dunia dan rohani. merupakan generasi yang memilih gaya hidup yang dianggap sesuai dengan agama dan keyakinannya yang sudah akrab dengan teknologi, sehingga akan sangat mudah beradaptasi dengan teknologi digital. “Selain telah melek internet sejak dini, generasi ini juga cenderung memiliki minat yang besar untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan agama dan keyakinannya,” tambahnya.

Lebih jauh, Wapres menjelaskan hasil penelitian Inventure Knowledge tahun 2020 tentang Millennial Muslim Megashifts, diperoleh kesimpulan bahwa setelah pandemi Covid-19, mayoritas publik berjumlah 58% cenderung lebih religius dan lebih memilih lembaga keuangan dengan prinsip syariah. “Pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia terhadap penggunaan sistem digital yang menjadi suatu kebutuhan, dimulai dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan, usaha, dan berbagai transaksi perbankan,” jelas Wapres.

Wapres mengakui masih terdapat beberapa tantangan, namun perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. “Perbankan syariah Indonesia sebagai salah satu layanan jasa keuangan syariah, yang sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan,” ujarnya. (Che/E-1)