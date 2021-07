Kucurkan Rp1,4 Triliun, Hyundai Motor Akuisisi Start-up Baterai Lithium

PERUSAHAAN otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company, menginvestasikan sekitar US$100 juta atau senilai Rp1,4 triliun untuk membeli saham start-up baterai logam lithium beranama SolidEnergy, lapor media setempat pada Minggu (4/7).

"Kami telah berinvestasi di berbagai perusahaan yang terkait dengan elektrifikasi. Investasi kami di SolidEnergy adalah bagian dari itu," kata seorang pejabat di Hyundai Motor.

Didirikan pada 2012, SolidEnergy Systems (SES) mengembangkan baterai logam lithium bebas anoda. Pemegang saham SES termasuk General Motors Company SK Inc, ialah Tianqi Lithium Corp, menurut situs web perusahaan.

Pada April, Hyundai menyatakan telah mengembangkan baterai solid-state dan berencana memproduksi secara massal kendaraan listrik (EV) dengan menggunakan baterai itu pada 2030. Hyundai saat ini mendapatkan sumber baterai untuk kendaraan listriknya dari perusahaan SK Innovation Co Ltd dan LG Energy Solution yang dimiliki sepenuhnya oleh LG Chem Ltd.

Pada Maret, General Motors mengumumkan kemitraan dengan SES untuk meningkatkan pengembangan baterainya. Ini memungkinkan peningkatan jangkauan mengemudi kendaraan listrik. (Channel News Asia/OL-14)