Perekonomian Mulai Bergairah, Lucy in The Sky Siap Buka Gerai baru

PANDEMI covid-19 di Tanah Air memang belum lenyap. Meski begitu tanda-tanda kebangkitan perekonomian Indonesia mulai muncul. Apalagi pemerintah juga gencar mengampanyekan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sambil menjalani program pemulihan kesehatan masyarakat.

Kondisi itu tentu disambut gembira para pengusaha. Mereka pun mulai kembali gencar melanjutkan berbagai proyek di Tanah Air. Salah satunya adalah PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, pemilik & pengelola Lucy in The Sky yang telah resmi melantai di bursa saham pada 5 Mei lalu.

Baca juga: Kepala BKPM Optimistis Ekonomi RI Segera Membaik

Melalui Initial Public Offering (IPO), perseroan berhasil menghimpun dana publik sebesar Rp33,7 miliar atau senilai 337.500.000 lembar saham. Adapun penggunaan dana tersebut ditujukan untuk pengembangan yang sedang dilakukan perusahaan, di antaranya, renovasi dan pembukaan gerai baru.

“Saat ini renovasi gerai Lucy in The Sky di SCBD sudah mencapai 45% proses pengerjaannya dan ditargetkan dapat selesai pada akhir Juli 2021. Selain gerai yang berlokasi di SCBD, pengembangan gerai Lucy lainnya juga sudah berjalan,” ujar Corporate Secretary Lucy in The Sky, Ratna Sari.

Saat ini, lanjut dia, selain melakukan renovasi gerai Lucy in The Sky yang berlokasi di SCBD, gerai Lucy lainnya sudah memasuki tahap pengembangan, di antaranya; Gerai Lucy in The Sky berlokasi di Senayan Park yang ditargetkan dibuka pada Agustus nanti. Selain itu, rencana pembukaan gerai di Senopati ditargetkan dapat dibuka pada Oktober dan pembukaan gerai di PIK 2 (Pantai Indah Kapuk) ditargetkan akan dibuka pada Desember mendatang.



“Kami optimistis, seluruh progres pengerjaan renovasi serta pembangunan gerai-gerai Lucy dapat terealisasi sesuai target perusahaan. Kami juga yakin seluruh gerai Lucy in The Sky akan mendapat respons positif oleh masyarakat. Respons positif tersebut tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada Maret lalu, hal tersebut tentunya akan membawa dampak positif pada bulan-bulan berikutnya.” ungkap Ratna.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memprediksidaya beli masyarakat akan pulih pada kuartal II/2021. Pada kuartal sebelumnya menunjukantren pemulihan seperti, peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat pada Maret di area makanan, minuman, informasi, transportasi, pakaian, rumah tangga, dan kegiatan rekreasi. Aktivitas konsumsi masyarakat merupakan kontributor terbesar di dalam PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan data dari Indeks Keyakinan Konsumen, pada Maret mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan meningkat ke angka 93,4 dari 85,8 pada Februari.

“Seiring membaiknya daya beli masyarakat tentunya akan berdampak positif bagi industri F&B. Maka dari itu, renovasi serta pembangunan gerai yang sedang kami lakukan telah kami persiapkan dengan sangat baik dengan tetap mengadopsi konsep yang sudah dimiliki gerai sebelumnya dan ditambahkan dengan peningkatan protokol kesehatan yang mengikuti kaidah aturan dari Pemerintah,” ujar Ratna. (RO/A-1)