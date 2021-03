Inovasi Digital Kliring Berjangka Indonesia Diganjar Penghargaan

PT Kliring Berjangka Indonesia atau KBI meraih penghargaan sebagai The Most Innovative Financial Service for The Digital Technology Development of Commodity System di Ajang Indonesia Digital Inovations Award 2021. Penghargaan yang diperoleh KBI ini merupakan hasil dari Inovasi yang dilakukan oleh KBI sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang.

Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi mengatakan, inovasi terus dilakukan sebagai upaya memberikan kemudahan pemilik komoditas melakukan registrasi.

“Sserta tentunya mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan Resi Gudang," kata Fajar dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang, peran dan fungsi KBI adalah untuk melakukan Penatausahaan Resi Gudang, meliputi meliputi Pencatatan, Penyimpanan, Pemindahbukuan Kepemilikan, Pembebanan Hak Jaminan, Pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Selain itu, KBI juga menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan Pengelola Gudang, Lembaga Pembiayaan, Badan Pengawas, Kementrian Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan informasi, serta memberikan informasi dan data serta melakukan verifikasi dan konfirmasi transaksi Resi Gudang kepada pelaku pasar dan pemangku kepentingan.

Fajar menambahkan, salah satu inovasi yang dilakukan pihaknya adalah dengan menyiapkan aplikasi untuk registrasi, yaitui IS-Ware NextGen, yang merupakan penyempurnaan aplikasi registrasi yang telah digunakan selama beberapa tahun.

"ISware NextGen sendiri merupakan aplikasi registrasi yang berbasis Smart Contract dan Blockchain. Dengan Aplikasi ini, pemilik komoditas akan semakin mudah dan aman dalam melakukan registrasi," jelasnya.

Baca juga : Kinerja SiCepat Ekspress Diganjar Penghargaan WOW Brand

Terkait pemanfaatan Resi Gudang, data dari KBI sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang menunjukkan sepanjang tahun 2020 telah dilakukan registrasi sebanyak 427 Resi Gudang dari berbagai komoditas.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No 33 tahun 2020, tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, Saat ini terdapat 18 (delapan belas) jenis komoditas yang masuk dalam skema Sistem Resi Gudang, yaitu Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, Timah, Bawang Merah, Ikan, Pala, dan Ayam Karkas Beku.

Fajar menuturkan, melihat banyaknya komoditas yang ada di Indonesia, pihaknya terus mendukung upaya pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat instrumen ini.

"Untuk itu, selain inovasi atas sistem registrasi, kami juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait Resi Gudang ini. Selain itu, dalam kapasitas kami sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas menjadi akselerator ekonomi, KBI akan terus melakukan berbagai upaya yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2021 merupakan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berhasil menghasilkan inovasi digital di berbagai layanan dan produk yang dimiliki, memperkuat digitalisasi di dalam perusahaan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui layanan dan produk digitalnya.

Untuk 2021, IDIA mengambil Tema Digital Globalization Toward Better and Prosper Society, dikarenakan digitalisasi menciptakan sebuah tatanan baru globalisasi yang diharapkan dapat mengubah dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. (RO/OL-7)