Ekonomi Global Mulai Pulih, Lanxess Targetkan Pertumbuhan BIsnis

PERUSAHAN bahan kimia khusus, Lanxess memprediksi perekonomian global memasukki masa pemulihan tahun ini. Perusahaan asal Jerman itu pun percaya diri menargetkan BITDA pre exceptionals tahun 2021 mencapai EUR 900 juta hingga EUR 1 miliar.

Lanxess terbukti tetap kuat selama tahun fiskal 2020 di tengah terpaan pandemi Covid-19.. Perusahaan bahan kimia khusus tersebut mencatatkan EBITDA pre exceptionals sebesar EUR 862 juta, hanya 15,4% lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar EUR 1,019 miliar. Oleh karena itu, pendapatan berada di batas atas estimasi antara EUR 820 juta dan EUR 880 juta. .

“Kami mencatatkan kinerja baik selama tahun pandemi 2020 dengan pencapaian akhir yang positif di kuartal keempat. Margin pendapatan menunjukkan bahwa posisi grup perusahaan yang stabil mampu bertahan di tengah krisis," ujar Matthias Zachert, Chairman of the Board of Management Lanxess dalam keterangan tertulisnya.

Penjualan grup Lanxess sepanjang 2020 turun 10,3% menjadi EUR 6,104 miliar dari tahun sebelumnya sebesar EUR 6,802 miliar. Laba bersih dari operasional yang berlanjut naik tajam ke EUR 908 juta dari EUR 240 juta di tahun sebelumnya. Peningkatan ini berasal dari penjualan saham di operator taman kimia Currenta, yang dirampungkan LANXESS pada akhir April. Liabilitas keuangan bersih* turun dari EUR 1,742 miliar pada akhir 2019 menjadi EUR 1,012 miliar pada 31 Desember 2020.



Dividen juga akan dinaikkan lagi untuk tahun 2020. Dewan Manajemen dan Dewan Pengawas akan mengajukan dividen sebesar EUR 1,00 per saham, sekitar 5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya pada Rapat Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan secara virtual pada 19 Mei 2021. Ini setara dengan total pembayaran sekitar EUR 87 juta.

Menyusul penjualan bisnis bahan kimia membran dan krom, serta pengumuman penjualan bisnis bahan kimia kulit, Lanxess pada 2020 secara sistematis telah melepaskan area yang tidak sesuai dengan fokus strategisnya pada bahan kimia khusus.

Pada 2021, semua indikasi mengarah pada pertumbuhan, dengan fokus bisnis pada produk-produk perlindungan konsumen. Dalam rentang waktu beberapa minggu, Lanxess telah mengumumkan tiga akuisisi di segmen ini.

Rampungnya akuisisi spesialis biosida Prancis, Intace menunjukkan Lanxess telah memperluas jangkauan fungisida untuk kertas dan kemasan. Di masa depan, Lanxess akan memperluas penawaran secara signifikan untuk pasar kebersihan hewan yang sedang berkembang, dengan portofolio penyedia disinfektan dan kebersihan Theseo. Transaksi tersebut diharapkan rampung pada kuartal kedua 2021.

Pada pertengahan Februari 2021, Lanxess mengumumkan akuisisi grup Zamrud Kalama Chemical A.S untuk memperkuat segmen Perlindungan Konsumennya dan memasuki bidang aplikasi baru dengan margin tinggi seperti industri makanan dan kesehatan hewan. Grup perusahaan berharap transaksi ini akan rampung pada paruh kedua tahun ini setelah mendapat persetujuan dari regulator.

“Produk Perlindungan Konsumen memiliki tingkat pertumbuhan yang menarik dan margin yang kuat. Kami ingin tumbuh di segmen ini dan sudah melakukannya sejak awal tahun,” kata Zachert. (RO/OL-7)