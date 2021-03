Pengembang Optimistis Rampungkan Proyek di Tengah Pandemi

MESKI diterpa pandemi Covid-19, pengembang properti tetap optimistis untuk merampungkan proyek yang sudah digarapnya. Salah satunya PT. Sayana Integra Properti (SIP) yang mengembangkan kawasan terpadu Sakura Garden City di Cipayung, Jakarta Timur. Bahkan, menara Cattleya di kawasan tersebut merencanakan prosesi topping off (tutup atap) pada 27 Maret mendatang.

Tower Cattleya merupakan gedung pertama dari empat gedung vertikal yang akan dibangun PT Sayana Integra Properti pada pengembangan tahap satu di Kawasan Sakura Garden City, Bangunan Tower Cattleya akan mencakup 28 lantai dengan total 690 unit apartement dan bakal mulai diserahterimakan kepada pemiliknya di bulan Desember tahun ini.

Chief Operating Officer PT Sayana Integra Properti Shu Kanazawa menjelaskan, pengembangan Superblock Sakura Garden City sesuai masterplan akan dibangun secara bertahap. Nantinya, akan mengintegrasikan 12 tower residensial dengan total 5.000 unit apartemen dan 80 unit ruko retail promenade serta dua tower komersial untuk perkantoran dan hotel bintang empat.

“Selain itu, kami juga akan membangun Lifestyle mall seluas 30.000 meter persegi untuk kebutuhan penghuni Superblock Sakura Garden City. Lifestyle mall ini nantinya akan melengkapi fasilitas gaya hidup masyarakat modern yang sudah tersedia di sekitar kawasan” papar Shu Kanazawa dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Chief Marketing Officer Edward Sinanta menyebut kendati tidak sebagus tahun sebelumnya tetapi aktivitas pemasaran unit-unit apartemen Superblock Sakura Garden City masih berjalan normal.

Edward Sinanta mengungkapkan, kepuasan konsumen merupakan prioritas utama perseroan. Sebab berawal dari situlah kepercayaan akan muncul. Untuk itu, pihaknya berupaya keras untuk menjaga bahkan meningkatkan kepuasan bagi konsumen Superblock Sakura Garden City.

“Salah satu diantaranya, kami berkomitmen untuk menghadirkan proyek berkualitas tinggi dengan delivery yang tepat waktu. Pelaksanaan topping off pembangunan Tower Cattleya pada akhir bulan ini adalah bukti dari komitmen tersebut. Tanpa itu semua, perusahaan tidak akan bisa maju dan berkembang” tegas Edward..

Pada event topping off, sambung Edward, terdapat banyak marketing gimmick serta penawaran khusus yang sangat menarik, Antara lain adalah voucher furniture dan cashback dengan nilai total mencapai Rp130 juta.

“Bukan itu saja, kami juga menyediakan hadiah yang langsung bisa dibawa pulang oleh konsumen seperti kulkas, mesin cuci, TV 42inci, air purifier dan sepeda lipat" imbuhnya.

Dijelaskan, Tower Cattleya memiliki fasilitas yang lengkap antara lain, gym, infinity pool, multifunction room, lobby dan basement parking dengan ratio parkir 1:2. Selain itu ada juga fasilitas pendukung berupa jogging dan cycling track sepanjang 2,5 kilometer mengelilingi Kawasan Sakura Garden City.

“Kita juga tengah merencanakan pembangunan tunnel sebagai direct access ke Lifestyle Mall dan rencana JPO menuju Stasiun LRT” paparnya.

Saat ini Sakura Garden City menyediakan tujuh tipe unit apartemen, mulai dari studio (29,9m2), studio plus (36,5 m2), one bed room (49,4m2), two bed room (66,4 m2), three bed room (92,7 m2), loft (93,6 m2) dan ruko dua sampai tiga lantai dengan lebar minimal 6 meter persegi. Adapun harga unit dibandrol mulai dari Rp 600 juta-an per unit.

Edward optimistis, pasar properti di wilayah Jakarta Timur terutama daerah Cipayung saat ini semakin menjanjikan seiring dengan rencana pemerintah yang akan mulai mengoperasikan sarana transportasi publik, Light Rail Transit (LRT/kereta ringan) di 2022. Dengan beroperasinya LRT, maka jarak Sakura Garden City menuju Central Business District (CBD) Sudirman-Thamrin bisa ditempuh hanya sekitar 20 menit.

“Hal ini menegaskan bahwa Sakura Garden City merupakan proyek properti yang mendukung kenyamanan dan kecepatan akses bagi gaya hidup masyarakat modern. Karena memiliki fasilitas lengkap dengan akses transportasi yang nyaman, mudah, cepat, bebas macet, dan menyehatkan” pungkas Edward. (RO/OL-7)