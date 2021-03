SEOCon Jakarta kembali dengan Pengetahuan dan Hasil Baru pada 2021

SEOCon Jakarta secara konsisten memberikan masukan dan pengetahuan di dunia SEO (Search Engine Optimization) di tengah pertumbuhan industri digital saat ini.

Bahkan di tengah pandemik seperti sekarang ini, SEOCon Jakarta tetap berkomitmen untuk kembali menyelenggarakan secara virtual SEOCon Jakarta 2021 dengan misi bagi para professional digital marketing untuk semakin mengenal strategi SEO dalam dukungan komunitas SEO.

Ryan Kristo Muljono, penggagas SEOCon Jakarta, mengatakan,“Mesin pencari telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir, tidak hanya dari mesin tetapi juga dari penggunanya."

"Perubahan SEO yang cepat dan sering membuat para praktisi yang bekerja dengan SEO harus dapat memahami semua ilmu yang baru, terutama karena SEO juga sejalan dengan pemasaran digital di mana kombinasi tersebut akan membawa manfaat besar bagi bisnis. Sekarang adalah saatnya menyelaraskan pengetahuan SEO dan pemasaran digital Anda," tutur Ryan.

SEOCon Jakarta 2021 akan dihadiri oleh lebih dari 30 pembicara dari perusahaan ternama dan komunitas SEO di seluruh dunia, seperti Jon Earnshaw, Lukasz Zelezny, Eric Siu, Kaitlyn Blosser, Martin Splitt, Iona Carina dan masih banyak lagi.

Pengetahuan dan wawasan praktis yang luas mengenai strategi SEO yang terbukti di dunia nyata, dari SEO untuk bisnis hingga SEO teknis, dan SEO on-page hingga off-page, akan dibagikan dalam beberapa sesi kelas. Topik-topik ini akan dibahas dalam dua hari pertama konferensi dan pada hari ketiga akan diadakan lokakarya secara eksklusif.

CTO Pi Datametrics Jon Earnshaw juga menambahkan, “Jika SEOCon Jakarta 2021 akan sebesar dan seproduktif tahun lalu, maka itu akan menjadi peristiwa yang fenomenal. Acara sebelumnya adalah puncak dari kalender SEO saya - audiens yang sangat terlibat dan begitu banyak wawasan yang bisa diambil."

"Acara ini sangat bagus karena para pembicara menghadirkan pengalaman langsung ke panggung dan Anda dapat mempelajari dengan tepat apa yang diperlukan untuk membuat kampanye pemasaran digital hari ini menjadi sukses. Sebagai profesional penelusuran, Anda benar-benar akan membawa pulang wawasan yang dapat diterapkan dan ditindaklanjuti dan itu saja sepadan dengan bobotnya," jelas Jon Earnshaw.

Toffee Events sebagai penyelenggara acara tahunan SEOCon Jakarta 2021 yang akan berlangsung selama tiga hari yaitu pada 17 – 19 Maret 2021 dengan tema “Search in the New World”.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, SEOCon Jakarta 2021 akan diselenggarakan secara virtual menggunakan Virtual Exhibition Venue sebuah platform pameran virtual dimana para peserta dapat merasakan pengalaman menghadiri tempat kegiatan yang lengkap dengan ruang konferensi, ruang pertemuan bisnis, maupun stan interaktif di area pameran yang akan diisi oleh mitra-mitra SEOCon.

Bersiaplah untuk mengambil berbagai perspektif dalam dunia SEO dari berbagai tahapan yang tersedia. Konferensi dapat diakses secara gratis (perlu registrasi) karena semua orang bisa mengikuti konferensi online SEO terbesar di Indonesia & South East Asia yang menampilkan berbagai ahli di bidangnya - SEOCon Jakarta.

Kunjungi halaman web resmi SEOCon Jakarta 2021 di www.seocon.id untuk mengikuti perkembangan SEOCon Jakarta 2021 dan klik link: seocon.id/register untuk pendaftaran.

Toffee Events sebagai penyelenggaran tahunan SEOCon di Indonesia berada dibawah naungan PT Klik EO Indonesia. Toffee Events berkecimpung di bidang jasa penyelenggara acara yang berkolaborasi dengan pembicara dan dalam maupun luar negeri.

Di acara SEOCon Jakarta Toffee Events bekerja sama dengan AlcorMice yang merupakan salah satu penyedia jasa MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi nomor berikut: +62 878 010 010 17. (RO/OL-09)