Ketum PBNU Said Aqil Siradj Jadi Komisaris Utama KAI      

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama (Komut) merangkap komisaris independen PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Penunjukan Said Aqil ini diketahui menggantikan posisi Jusman Syafii Djamal. Penunjukan Said Aqil ini dibenarkan oleh VP Public Relations KAI Joni Martinus

"Benar, beliau (Saiq Aqil) jadi komisaris utama," kata Joni kepada Media Indonesia, Rabu (3/3).

Selain itu, Erick juga menunjuk nama komisaris lain, yakni Diah Natalisa dan Chairul Anwar sebagai Komisaris. Sedangkan, Rochadi dan Riza Primadi sebagai Komisaris Independen.

Erick Thohir juga dikabarkan masih mempertahankan dewan komisaris lama yaitu, Pungky Sumadi, Criss Kuntadi dan Freddy Haris. Posisi direktur diketahui masih tidak berubah.

Selain memberhentikan dengan hormat Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen KAI, Erick juga memberhentikan Rahmat Hidayat sebagai Komisaris Independen KAI, dan Suhono Harso Supangkat sebagai Komisaris KAI, serta mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Basuki Purwadi sebagai Komisaris KAI.

Pada 2016, Said Aqil Siraj masuk jajaran tokoh paling berpengaruh di dunia versi The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims.

Dia menduduki urutan ke-20, lebih tinggi daripada beberapa pemimpin negara muslim seperti Presiden Mesir Abdul Fatah Al-Sisi (urutan 21), Sultan Muhammadu Sa’adu Abubakar III dari Nigeria (­urutan 22), dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (urutan 30).

Pada 2018, dia menyatakan dukungan kepada pasangan presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. (OL-7)