E-Commerce Bulog Raih Penghargaan Top Official Store Award 2021

MENGAWALI 2021, e-commerce milik Perum Bulog dengan nama iPanganandotcom berhasil meraih penghargaan sebagai Top Official Store Award 2021 dari Tras NCo Indonesia, lembaga penilai brand dan bisnis independen, yang bekerja sama dengan infobrand.id.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan, pencapaian yang didapat ini merupakan wujud komitmen BUMN ini untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.

“Ini menjadi motivasi kami untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan iPanganandotcom di semua kota di Indonesia sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (3/3).

Penghargaan Top Official Store Award 2021 berlangsung akhir pekan lalu, dan merupakan penghargaan terbaik yang diberikan kepada perusahaan atau brand yang secara nyata mampu meningkatkan penjualan produk, atau jasa secara optimal melalui official store di marketplace. Award diberikan dari hasil sebuah survei yang dilakukan terhadap lebih dari 5.000 official store yang dilakukan sejak Oktober – Desember 2020.

Aspek yang dinilai dalam award ini adalah Store Sales Aspect yang mengukur banyaknya penjualan produk yang dilakukan oleh official store, Store Reviews & Rating Aspect yang mengukur banyaknya ulasan dan angka penilaian diberikan oleh konsumen terhadap produk dan official store dan Store Followers Aspect yang mengukur banyaknya pengikut dari official store.

iPanganandotcom sendiri merupakan toko online bahan pokok yang sangat lengkap, yang merupakan kolaborasi antara Perum Bulog, StoreSend Indonesia, Shopee dan JNE untuk menjawab tantangan penyediaan bahan pokok berkualitas dengan harga yang terjangkau secara online kepada masyarakat Indonesia.

“Hanya dalam setahun setelah diluncurkan, iPanganandotcom telah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat dan saat ini merupakan satu-satunya Toko Online Bahan Pokok dengan penjualan beras tertinggi di marketplace," ujar Febby.

Penyediaan beragam produk bahan pokok yang berkualitas diimbangi dengan harga yang sangat terjangkau (sudah termasuk ongkos kirim) memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berbelanja bahan pokok secara online. Selain itu juga didukung dengan ketepatan waktu pengiriman serta customer service yang responsif dalam melayani kebutuhan pelanggan.

iPanganandotcom telah hadir di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makasar, dan terus akan mengembangkan jaringan ke kota-kota sekunder di Indonesia untuk market pasar ritel maupun grosir.

Sejalan dengan imbauan pemerintah di masa pandemi covid-19 ini, iPanganandotcom menjadi solusi pintar dan aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan berbelanja dari rumah tanpa rasa khawatir harus keluar ke tempat yang ramai, tinggal klik dari ponsel dan komoditi yang dipesan akan hadir di depan pintu rumah konsumen. (E-3)