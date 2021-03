Bantu Perempuan Indonesia Tingkatkan Kesejahteraan Finansial

PEREMPUAN memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Mereka bukan saja berperan dalam bidang pendidikan anak-anak, melainkan juga mengatur perekonomian dan kesehatan keluarga.

Sayangnya, tidak semua perempuan mempunyai kemampuan seperti itu. Untuk itu UOB Indonesia meluncurkan produk tabungan baru UOB Lady’s Account yang dirancang bagi kaum perempuan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka, sekaligus memberikan perlindungan asuransi penyakit kritis jika menderita penyakit kanker dalam kondisi kritis.

Mereka menjadi satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia yang menawarkan solusi keuangan yang menggabungkan tabungan dengan perlindungan asuransi penyakit kritis terhadap enam penyakit kanker yang kerap diderita kaum perempuan.

Menurut Yayasan Kanker Indonesia, rata-rata biaya pengobatan kanker di Indonesia dapat mencapai Rp100 juta per bulan, bergantung dari jenis kanker dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Diperkirakan bahwa sekitar 35% perempuan di Indonesia tidak memiliki asuransi kesehatan dan biaya pengobatan kanker dapat menguras tabungan mereka, serta menimbulkan tingkat stres dan kecemasan yang bisa menghambat fokus mereka terhadap proses pemulihan.

Khoo Chock Seang, Head of Personal Financial Services and Digital Bank UOB Indonesia menyatakan bahwa UOB Indonesia berkomitmen melayani nasabah perempuan yang mencakup 44% dari seluruh pemegang rekening UOB Indonesia. Selain itu, menurutnya, UOB Indonesia juga berkomitmen membantu nasabah perempuan meraih aspirasi keuangan mereka serta menikmati ketenangan pikiran dengan adanya asuransi kesehatan.

“UOB Indonesia berkomitmen memberikan layanan konsultasi kesejahteraan finansial terbaik kepada nasabah perempuan, tidak hanya dalam membantu mengembangkan portofolio keuangan mereka, tetapi juga melindungi aset mereka dari risiko. Dengan adanya peningkatan jumlah kasus kanker di kalangan kaum perempuan pada 2020 kami bermitra dengan Prudential Indonesia untuk merancang rekening tabungan yang melindungi pemegang rekening terhadap enam jenis kanker yang kerap diderita kaum perempuan,” ujarnya.

“Kami memahami bahwa peremuan memang lebih rentan terhadap risiko kesehatan salah satunya penyakit kanker yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Melalui kolaborasi strategis kami dengan UOB Indonesia, para peremuan kini dapat menikmati jaminan akses perlindungan kesehatan melalui Lady’s Account Critical Cover. Sejalan dengan aspirasi Prudential Indonesia untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera, produk ini memungkinkan kaum perempuan mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan,” tambah Chief Partnership Distribution Officer, Prudential Indonesia, Ivy Widjaja.

Pengembangan produk tabungan UOB Lady’s Account ini merupakan bagian dari kemitraan strategis regional UOB dengan Prudential. Jenis tabungan ini juga tersedia bagi nasabah di Malaysia dan Singapura. UOB Lady's Account juga melengkapi UOB Lady's Card, produk kartu kredit andalan UOB yang didedikasikan bagi kaum perempuan di ASEAN. UOB Lady's Card memberi pilihan pagi pemegang kartu pilihan untuk mendapatkan bonus point reward dalam kategori yang sesuai prioritas. (RO/A-1)