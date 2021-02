Ekspor-Impor Januari 2021 Turun, Mendag Sebut Efek Liburan

MENTERI Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan 7,48% dibandingkan Desember 2020 (month to mom/mtm).

Dia mengatakan, penurunan ini akibat adanya musim libur Natal dan Tahun Baru. Pihaknya mencatat nilai ekspor dari U$$ 16,54 miliar, menjadi US$15,30 miliar (mtm). Selain itu, impor Indonesia juga dilaporkan turun 7,59%, dari US$ 14,44 miliar menjadi US$ 13,34 miliar (mtm).

"Hal ini disebabkan adanya holiday blues. Pada Desember-Januari itu musim liburan natal dan tahun baru. Biasanya tiga bulan pertama tahun itu ada re-stocking dan bisa slow down per tahunnya," jelas Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/2).

Meski demikian, Lutfi menegaskan, ekspor Januari 2021 naik 12,24% dibandingkan Januari 2020 (year on year/yoy). Dia menyebut, pencapaian ini diraih di tengah pandemi, di mana pada pada awal tahun berbeda dari kondisi sekarang.

"Ekspor secara keseluruhan terjadi pertumbuhan yang sehat, yakni naik 12,24% dibandingkan Januari 2020. Pada awal 2020 itu masih belum terjadi pandemi, belum ada PSBB," jelasnya.

Adapun, nilai ekspor migas pada Januari 2021 tercatat mencapai US$ 0,88 miliar tumbuh 8,31% (yoy). Serta nilai ekspor non migas sebesar US$ 14,41 miliar atau tumbuh 12,49% (yoy).

Untuk impor migas Januari 2021 senilai US$ 1,55 miliar, turun 21,9% (yoy) dan impor nonmigas juga terkontraksi 4% (yoy).

Adapun produk-produk yang masih mendominasi ekspor non migas, seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, karet, produk kimia dan bijih, besi dan baja, perlengkapan elektrik dan lainnya. (OL-7)