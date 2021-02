Pandemi, Merek Sepatu Ini Buka Flagship Store Baru

MEREK sepatu asal Italia yang didirikan di Turin pada 1911, Superga, merupakan ikon sepatu di dunia yang berusia lebih dari seabad. Selain dikenal sebagai sepatu sneaker casual, Superga juga diakui posisinya sebagai sepatu fesyen. Superga melalui koleksi ikoniknya yang memiliki berbagai pilihan warna sesuai tren 2021 kini bisa didapatkan di flagship store terbarunya di Pondok Indah Mall (PIM), Jakarta.

Lebih dari satu abad lalu, pengusaha muda Walter Martiny, yang merupakan pendiri Walter Martiny Rubber Industry, meluncurkan produk karet di Turin yang kemudian digunakan dalam sol sepatu dan menjadi cikal bakal sepatu ikonik yang mendunia.

Pada 1925, Superga meluncurkan sepatu sneaker pertama di dunia yang menggunakan teknologi vulkanisasi karet alam yaitu model 2750 Cotu Classic yang kini menjadi ikon dari Superga dan menjadi salah satu sepatu terlaris di Italia.

Berawal dari model 2750 Cotu Classic yang terbuat dari bahan kanvas dan warna polos, kini sudah berkembang dengan menggunakan beragam bahan seperti kashmir, kulit, linen, wol, metalik, dan lainnya. Superga juga memiliki beragam model sepatu untuk perempuan, seperti wedges dan heels berikut aksesoris.



"Dengan umur brand yang lebih dari satu abad, Superga telah berkembang seiring waktu. Dalam setiap perkembangannya, masa lalu dan masa kini membaur dengan baik dalam detail ikonik, avantgarde, sport, dan fesyen. Superga 2750 Cotu Classic merupakan contoh terbaik dari desain Italia yang berpegang teguh pada keoriginalitasannya," ujar Popong, Superga Brand Team Indonesia, dalam keterangannya, Selasa (9/2).

Menurut Popong, untuk tahun ini, Superga 2750 Cotu Classic memiliki serangkaian pilihan warna yang menjadi tren di 2021 seperti blue glicine, yellow golden, grey silver birch. Selain itu, Superga juga menghadirkan koleksi khusus yaitu X MAKNA yang merupakan kolaborasi antara Superga Indonesia dan MAKNA yang tersedia di beberapa toko, termasuk yang terbaru di PIM.

"Kami bangga bisa membawa Superga ke Indonesia melalui flagship store di PIM ini. Dengan konsep store yang kontemporer futuristik, originalitas dari Italia tetap dipertahankan dengan penggunakan lantai terrazzo. Store dibentuk seperti ruang kubus yang simpel sehingga koleksi Superga yang tertata rapi di dinding dengan rangkaian warna yang kaya, menjadi main point. We believe this store will provide enhanced fashion experience to all shoe enthusiasts in Indonesia," ujarnya.

Untuk pasar global, Superga telah bekerja sama dengan beberapa fashion blogger internasional seperti Leandra Medine (creator of the award-winning blog The Man Repeller) dan Chiara Ferragni (The Blonde Salad) kemudian juga dengan berbagai merek internasional lainnya. Sedangkan di Indonesia, Superga telah bekerja sama dengan Luna Maya, pengusaha yang juga aktris populer. (S-2)