Resep Ketupat Lebaran Kenyal dan Sambal Goreng Ati Lezat Anti-Gagal

Merayakan Idul Fitri 1447 H di tahun 2026 terasa kurang lengkap tanpa kehadiran ketupat janur dan sambal goreng ati di meja makan. Meskipun kini banyak tersedia ketupat instan, membuat ketupat sendiri dengan janur kelapa memberikan aroma khas dan kepuasan tersendiri. Namun, tantangan terbesarnya adalah membuat ketupat yang padat, kenyal, dan tidak cepat basi.

Dipadukan dengan sambal goreng ati yang gurih, pedas, dan bertekstur lembut, hidangan ini akan menjadi rebutan keluarga saat open house. Berikut adalah panduan lengkapnya.

Resep Ketupat Lebaran yang Kenyal dan Tahan Lama

Bahan Utama:

1 kg beras berkualitas (jenis IR 64 atau Mentik Susu, cuci bersih dan rendam 30 menit).

15-20 buah selongsong ketupat janur ukuran sedang.

Garam secukupnya.

Air untuk merebus.

Cara Membuat:

Pengisian Beras: Isi selongsong ketupat dengan beras yang sudah ditiriskan. Isi sebanyak 2/3 bagian dari volume selongsong. Jika beras sangat pulen, isi 3/4 bagian. Proses Merebus: Masukkan ketupat ke dalam panci besar. Pastikan seluruh bagian ketupat terendam air (ini kunci agar warna janur tetap cantik dan matang merata). Durasi Memasak: Rebus selama 4-5 jam dengan api sedang. Jika menggunakan pressure cooker, waktu bisa dipangkas menjadi 45-60 menit. Tahap Akhir: Setelah matang, angkat dan siram dengan air dingin untuk membersihkan sisa air rebusan. Gantung ketupat agar air benar-benar tuntas (tiris).

Resep Sambal Goreng Ati Sapi yang Gurih

Bahan-Bahan:

500 gr ati sapi (rebus dengan salam serai, lalu potong dadu dan goreng sebentar).

250 gr kentang (potong dadu, goreng hingga berkulit).

500 ml santan kental.

Papan petai (opsional).

Bumbu cemplung: 2 lembar daun salam, 1 jempol lengkuas (geprek), 2 batang serai.

Bumbu Halus:

10 butir bawang merah, 5 siung bawang putih.

100 gr cabai merah keriting (rebus sebentar agar warna sambal merah cantik).

4 butir kemiri sangrai.

Garam, gula merah, dan kaldu jamur secukupnya.

People Also Ask: Mengapa Ketupat Cepat Basi atau Berlendir? Penyebab utama ketupat cepat basi adalah proses penirisan yang kurang sempurna. Air yang terperangkap di dalam janur akan memicu pertumbuhan bakteri. Pastikan ketupat digantung di tempat yang memiliki sirkulasi udara baik segera setelah matang.

Practical Checklist: Tips Agar Masakan Lebaran Sempurna

Tips Manfaat Gunakan Air Kapur Sirih Membuat tekstur ketupat lebih kenyal dan awet. Goreng Ati Terlebih Dahulu Mencegah ati sapi hancur saat dimasak dengan bumbu. Gantung Ketupat Memastikan tidak ada air sisa yang membuat ketupat berlendir.

Itulah resep lengkap membuat ketupat dan sambal goreng ati untuk Lebaran 2026. Dengan teknik yang benar, hidangan Anda akan tetap lezat dan segar sepanjang hari raya. Selamat mencoba!

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Berapa lama ketupat bisa bertahan di suhu ruang?

Jika ditiriskan dengan benar dan digantung, ketupat bisa bertahan 2-3 hari di suhu ruang.

2. Bolehkah mengganti ati sapi dengan ati ayam?

Boleh, namun ati ayam lebih cepat hancur, jadi pastikan menggorengnya hingga agak garing sebelum dicampur bumbu.