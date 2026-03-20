Resep Ketupat Lebaran Kenyal dan Sambal Goreng Ati Lezat Anti-Gagal

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Merayakan Idul Fitri 1447 H di tahun 2026 terasa kurang lengkap tanpa kehadiran ketupat janur dan sambal goreng ati di meja makan. Meskipun kini banyak tersedia ketupat instan, membuat ketupat sendiri dengan janur kelapa memberikan aroma khas dan kepuasan tersendiri. Namun, tantangan terbesarnya adalah membuat ketupat yang padat, kenyal, dan tidak cepat basi.
Dipadukan dengan sambal goreng ati yang gurih, pedas, dan bertekstur lembut, hidangan ini akan menjadi rebutan keluarga saat open house. Berikut adalah panduan lengkapnya.
Penyebab utama ketupat cepat basi adalah proses penirisan yang kurang sempurna. Air yang terperangkap di dalam janur akan memicu pertumbuhan bakteri. Pastikan ketupat digantung di tempat yang memiliki sirkulasi udara baik segera setelah matang.
|Tips
|Manfaat
|Gunakan Air Kapur Sirih
|Membuat tekstur ketupat lebih kenyal dan awet.
|Goreng Ati Terlebih Dahulu
|Mencegah ati sapi hancur saat dimasak dengan bumbu.
|Gantung Ketupat
|Memastikan tidak ada air sisa yang membuat ketupat berlendir.
Itulah resep lengkap membuat ketupat dan sambal goreng ati untuk Lebaran 2026. Dengan teknik yang benar, hidangan Anda akan tetap lezat dan segar sepanjang hari raya. Selamat mencoba!
1. Berapa lama ketupat bisa bertahan di suhu ruang?
Jika ditiriskan dengan benar dan digantung, ketupat bisa bertahan 2-3 hari di suhu ruang.
2. Bolehkah mengganti ati sapi dengan ati ayam?
Boleh, namun ati ayam lebih cepat hancur, jadi pastikan menggorengnya hingga agak garing sebelum dicampur bumbu.
