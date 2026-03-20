Ilustrasi(Antara)

7 Tren Pakaian Lebaran 2026 yang Simpel, Elegan, dan Anti-Norak

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, pergeseran tren busana muslim di Indonesia semakin menuju ke arah minimalis. Jika tahun-tahun sebelumnya kita sempat diramaikan oleh tren material yang mencolok, tahun ini kata kuncinya adalah Quiet Luxury. Fokus utama beralih pada kualitas bahan, potongan yang bersih (clean cut), dan palet warna yang menenangkan.

Tampil menonjol di hari kemenangan tidak lagi harus dengan payet yang berlebihan. Berikut adalah panduan lengkap tren pakaian Lebaran 2026 yang simpel dan anti-norak untuk referensi gaya Anda.

1. Dominasi Warna Butter Yellow dan Soft Mahogany

Tahun 2026 menandai berakhirnya era warna-warna neon. Warna Butter Yellow yang lembut memberikan kesan segar namun tetap hangat. Selain itu, warna Soft Mahogany menjadi pilihan bagi mereka yang ingin tampil lebih formal tanpa harus menggunakan warna hitam konvensional.

2. Siluet A-Line dan H-Line yang Terstruktur

Pakaian yang terlalu ketat sudah lama ditinggalkan. Tren 2026 mengedepankan siluet A-Line yang melebar di bawah untuk kesan jenjang, serta H-Line (potongan lurus) yang memberikan kesan ramping namun tetap sopan.

3. Material Linen Blend dan Premium Silk

Mengingat cuaca di Indonesia yang lembap, material Linen Blend menjadi primadona karena sifatnya yang menyerap keringat. Untuk tampilan formal, Premium Silk dengan kilau tipis memberikan efek jatuh yang indah tanpa terlihat berlebihan.

Tips Ahli: Hindari bahan satin yang terlalu mengkilap (glossy) karena dapat memantulkan cahaya kamera secara berlebihan saat foto keluarga, yang justru bisa membuat tampilan terlihat "murah".

4. Detail Pleats (Lipit) yang Minimalis

Detail pleats atau lipit kecil pada bagian lengan atau ujung bawah gamis memberikan dimensi pada pakaian tanpa membuatnya terlihat ramai. Ini adalah teknik terbaik untuk menambah tekstur pada busana yang simpel.

5. Outerwear Transparan sebagai Layering

Penggunaan outer berbahan organza tipis di atas inner polos akan langsung meningkatkan level tampilan Anda. Pastikan outer yang dipilih memiliki motif minimalis agar kesan elegan tetap terjaga.

6. Baju Koko Modern dengan Hidden Button

Untuk pria, tren baju koko 2026 meninggalkan detail bordir yang ramai. Model dengan kerah Shanghai dan kancing tersembunyi (hidden button) menjadi pilihan utama untuk kesan modern dan bersih.

7. Penggunaan Aksesori Statement Tunggal

Kunci agar tidak terlihat norak adalah membatasi aksesori. Cukup gunakan satu statement piece seperti bros kecil yang elegan atau jam tangan klasik untuk melengkapi penampilan minimalis Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Bahan apa yang paling bagus untuk 2026? Linen Blend untuk harian dan Premium Silk untuk acara formal. Warna apa yang paling tren? Butter Yellow, Sage Green, dan Mahogany.

