 Ini 3 Alasan Harus Nonton Film Gampang Cuan 

SUTRADARA film Gampang Cuan, Rahabi Mandra, mengungkapkan tiga alasan yang mengharuskan kamu nonton film Gampang Cuan. Adapun Gampang Cuan dijadwalkan tayang di layar lebar pada 16 November 2023. Alasan pertama, ide cerita dari film itu dekat dengan semua orang yaitu mengenai jungkir balik cari cuan untuk keluarga. "Pertama, ide ceritanya dekat dengan semua orang, yaitu jungkir balik cari cuan secepatnya untuk kedaruratan keluarga," kata Rahabi dalam siaran pers yang diterima, Rabu (8/11). Kedua, film ini tidak hanya bertujuan menghibur tapi juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih melek soal masalah finansial. "Kedua, film ini menghibur, seru, dan di saat yang sama memberikan insight keuangan yang mencerahkan," ucapnya. Baca juga: Gampang Cuan Hadirkan Persoalan Uang dengan Balutan Komedi Ketiga, banyaknya aktris terbaik yang ambil bagian di film ini seperti Vino G Bastian (Sultan), Anya Geraldine (Bilqis), Alzi Markers (Aji) hingga Meriam Bellina (Mamah Diah). "Ketiga, formula ensemble cast yang unik dan out of the box. Anya Geraldine yang menunjukkan kemampuan olah perannya di luar persona yang biasa dimainkan. Vino G Bastian, aktor jenius yang kali ini menampilkan kualitas komedi luar biasa dan Meriam Bellina yang biasa dikenal antagonis, kali ini akan membuat penonton terkejut dengan sisi dramatisnya," sebut Rahabi. Adapun Film Gampang Cuan menceritakan tentang Sultan, anak sulung dalam keluarga, yang merantau ke Jakarta dari Sukabumi. Suatu hari, adik perempuannya, Bilqis, mengikuti jejak sang kakak untuk mencari peruntungan. Saat bersamaan, mereka mengetahui bahwa mendiang ayah mereka meninggalkan hutang sebesar Rp300 juta yang harus segera dilunasi. Di sisi lain, Sultan juga harus membiayai kuliah adik bungsunya, Aji.(M-4)

