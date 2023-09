Ketahui Alasan Mengapa Kita Harus Tetap Wangi

Beragam wewangian dengan berbagai jenis muncul di pasaran. Itulah mengapa pilihan wewangian seseorang menjadi berbeda. Tetapi apakah Anda tahu mengapa seseorang sebaiknya tampil dengan harum wewangian?

Menurut psikolog Nuran Abdat, aroma sangat berengaruh untuk membangkitkan motivasi dan akar besarnya adalah self love. "Self love itu bukan sekadar kepercayaan diri, poin pentingnya adalah kita mengetahui jati diri dan identitas kita. Aroma berpengaruh menginformasikan kepada masyarakat, wewangian ini sangat identik dengan kita. Wewangian bisa mengingatkan kita pada seseorang," kata dia saat peluncuran Fragrance Festival yang digelar The Body Shop di Kota Kasablanka, Jakarta Timur, Rabu (27/9).

Dia menambahkan wewangian memang memegang peranan penting dalam mencerminkan emosi dan perasaan seseorang. "Sistem penciuman kita langsung terhubung dengan sistem limbik, bagian otak yang menerjemahkan memori dan emosi. Sehingga, wewangian dapat membangkitkan perasaan dan memori yang positif, meningkatkan rasa percaya diri dan mood seseorang.”

Meski tidak ada patokan pasti apa yang harus dipilih seseorang terkait wewangian yang akan dibubuhkan, menurutnya, pemilihan wewangian harus sesuai dengan kepribadian seseorang dan kesempatan yang dihadiri agar kepercayaan diri lebih terpancar. “Tidak ada fragrance atau perfum yang bersifat one size fits all untuk membangkitkan berbagai macam emosi, baik itu persaan cinta terhadap diri sendiri, kepercayaan diri, dan sebagainya. Semuanya juga tergantung dari kepribadian kita, apakah kita termasuk tipe ekstrovert, introvert, atau ambivert.”

Senada, terkait self love, menurut Tatya Rachman, Senior Brand Manager The Body Shop Indonesia, wewangian adalah sangat personal. "Pilihan wewangian setiap orang akan berbeda, tidak ada yang benar dan salah, pilihan bisa tergantung mood dan acara yang akan didatangi. Ini sebenernya pakai mewangian untuk diri mereka sendiri. Menjadi wangi adalah waktu mereka untuk menikmati me time dan kesenangan masing-masing. Nah di saat ini kita bisa punya waktu untuk mewujudkan cinta untuk diri sendiri melalui mewangian sekaligus meningkatkan kepercayaan diri," kata dia di kesempatan yang sama.

Mengingat pentingnya wewangian bagi setiap individu, The Body Shop Indonesia ingin memperkuat posisinya sebagai brand kecantikan yang memimpin di segmen wewangian melalui beragam produk yang komprehensif, inklusif, berkelanjutan, dan bersertifikasi vegan. “Pada Fragrance Festival ini, kami memperkenalkan produk terbaru kami, Full Flowers, yang menawarkan empat varian Eau de Perfume premium yaitu Full Rose, Full Iris, Full Ylang-Ylang, dan Full Orange Blossom. Full Flowers menjadi berbeda dari parfum lain karena setiap variannya terinspirasi dari seluruh bagian bunga, mulai dari kelopak, batang, hingga durinya, dan juga dari kedua bagian feminin dan maskulin setiap bunganya. Ini membuat Full Flowers menjadi parfum yang unisex dan semuanya terbuat dari 90 persen bahan alami," kata Tatya.

Selebritas yang juga bagian dari generasi millennials dan Gen-Z Maxime Bottier mengajak para Millennials dan Gen-Z untuk mengeksplorasi dan menemukan aroma yang sesuai dengan kepribadian, agar terus terkoneksi lebih baik dengan sesama, dan terus inspirasi dengan apa yang menjadi life-goals. (B-4)