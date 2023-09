Lauryn Hill, Red Hot Chili Peppers Meriahkan Konser Kemanusiaan di Central Park

Penampilan Lauryn Hill, Red Hot Chili Peppers, dan Jungkook menarik puluhan ribu penggemar ke Central Park, New York pada Sabtu (23/9) waktu setempat. Meskipun hujan deras, tidak menyurutkan animo penonton menghadiri konser maraton yang bertujuan mendesak bantuan pembangunan global.

Ikon rap yang tengah naik daun, Lauryn Hill tampil membawakan singel suksesnya "Doo Wop (That Thing), sekaligus menyatukan kembali personel The Fugees. Trio hip-hop legendaris ini membawakan lagu-lagu termasuk "Killing Me Softly" dan "Ready Or Not."

"Kita perlu menghentikan kelaparan di seltuh dunia," kata personel The Fugee, Wyclef Jean yang disambut sorak-sorai penonton.

Pesan tersebut sejalan dengan tujuan acara hari itu, yang menggabungkan pertunjukan musik dengan seruan untuk meningkatkan pendanaan guna memerangi penyakit di seluruh dunia, termasuk kemiskinan dan perubahan iklim.

Jungkook, personel boyband Korea, BTS membuat penonton yang hadir mengenakan jas hujan berteriak dan bergoyang saat dia menyenandungkan lagu-lagu hitsnya termasuk "Still With You."

Red Hot Chili Peppers menutup malam itu dengan lagu klasik mereka termasuk "Can't Stop," "Scar Tissue," "Dani California," "Snow (Hey Oh)" dan "Californication." (AFP/M-3)