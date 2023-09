Mesari Pictures dan JP Pictures Akan Hadirkan Film Bangsal Isolasi

Memasuki kuartal ketiga tahun 2023, Rumah Produksi Mesari Pictures dan JP Pictures memproduksi film bergenre horor thriller berjudul Bangsal Isolasi dan menunjuk Citrus Sinema sebagai mitra saluran distribusi resminya.

Secara umum film yang dibintangi oleh Wulan Guritno, Kimberly Ryder, Ibrahim Risyad, Piet Pagauw Roweina Umboh, dan Ryan DeYe ini berkisah tentang seorang jurnalis perempuan yang menyamar menjadi narapidana karena ingin mengungkap beberapa kasus kematian misterius yang terjadi di lapas perempuan. Penyelidikan itu membawanya pada rahasia ruang isolasi yang memiliki rumor mengerikan bahwa “siapapun yang masuk ke sana akan berakhir dengan kematian tragis”.

Sutradara Adhe Dharmastriya mengungkapkan, film Bangsal Isolasi memiliki konsep cerita yang menarik.” Yang pasti, ini cukup menarik konsepnya. Karena sepengetahuan saya, ini adalah film pertama yang mindsetnya di penjara wanita. Mungkin yang lain-lain penjara ada, tapi kalau penjara wanita belum ada. Ini saya mau bikin suspend thriller kalau horornya bumbu saja. Jadi gambaran besarnya, beberapa jump scare pasti ada tapi ketika sudah masuk bagian thriller kita ga akan kasih nafas untuk penonton, dan banyak twist-twist yang mungkin tidak disangka, bagaimana akhirnya punya prinsip don’t judge book by cover,” terangnya.

Diakui Wulan Guritno, baru kali ini ia diminta memerankan watak dengan karakter yang sangat berat dan ia belum pernah mendapatkan peran seberat ini dalam sepanjang kariernya. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah tantangan. “Film ini kaya akan tontonan, ada horor, thriller, action, dan drama yang kuat,” jelasnya.

Lawan main Wulan Guritno, Kimberly Ryder juga mengaku sangat senang bisa bergabung di film Bangsal Isolasi.” Ini merupakan Film besar pertamanya setelah ia punya anak, dikasih script yang seru, sangat berbeda dari apa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ceritanya juga di Lapas wanita, horror thriller, sebuah script yang shocking jadi sangat excited to be a part to this project, “ungkapnya. Premisnya itu sih, jadi ceritanya ini adalah sebuah misteri didalam bangsal isolasi lapas wanita dengan hukum rimba yang very crazy itu sih kayaknya yang bakalan seru banget ni story linenya. Dari sisi penontonnya pun ngeliatnya wah gila greget. Insya Alloh kita bisa dapat gregetnya itu pas syuting,” ungkapnya

Hal senada juga disampaikan actor muda Ibrahim Risyad, yang merasa senang bisa beradu acting dengan Wulan Guritno dan Kimberly Ryder di film ini.” Menurutnya, cerita Bangsal Isolasi ini sangat menarik. Film ini bukan hanya memeperlihatkan kehidupan didalam bangsal, tetapi apa yang bisa terjadi didalam bangsal itu. Dan banyak sekali misteri-misteri yang ada disitu. Pemain di film ini juga oke-oke, ada mba Wulan, ada Kymberly juga. Dan sutradaranya mas Adhe juga penting disini,” ungkapnya.

Sebagai eksekutif produser dan produser yang bertanggung jawab atas film ini, Darmawan Suryadi dan Mulyadi JP berharap film ini akan menjadi film thriller horror terbaik di Tanah Air.

Benq selaku Direktur Utama Citrus Sinema dalam hal ini sebagai mitra distribusi Film Bangsal Isolasi mengatakan pihaknya yakin film ini akan menjadi film dengan engagement tertinggi, rencananya film ini akan tayang di bioskop pada akhir tahun 2023 ini. (B-4)