How to Have Sex, Karya Sutradara Inggris jadi Film Pendatang Baru Terbaik di Cannes

Sutradara Inggris Molly Manning Walker memenangkan hadiah pendatang baru di ajang Festuival Film Cannes, untuk film debutnya yang banyak dipuji "How to Have Sex".

"Film ini adalah momen paling ajaib dalam hidup saya," kata sutradara perempuan asal London berusia 29 tahun itu setelah menerima hadiah, yang dia dedikasikan untuk semua orang yang telah mengalami pelecehan seksual.

Semua stereotip orang Inggris di luar negeri ditampilkan dalam film tersebut, tetapi Manning Walker juga berusaha mematahkannya dengan menggali lebih dalam masalah pelik pemerkosaan dan hubungan sek yang didasari persetujuan alias hubungan suka sama suka.

Film ini mendapat sambutan hangat di festival tahun ini.

Majalah Variety menganggapnya "sangat gelap". Sementara The Guardian memujinya sebagai film yang sangat kompleks dan Hollywood Reporter menjulukinya sebagai "permata tersembunyi".

Manning Walker yang berbicara kepada AFP selama festival, mengatakan dia terinspirasi oleh masa terbaik dalam hidupnya, tetapi juga serangan seksual yang dideritanya pada usia 16 tahun, dan ia ingin menunjukkan semuanya melaui film tanpa menghakimi.

"Saya pikir kita sebagai perempuan tahu hal itu banyak terjadi, dan kita tidak perlu mengalami trauma ulang," katanya.

Sebaliknya, dia fokus pada pengalaman emosional karakternya. "Semuanya dari garis matanya dan semuanya ada di wajahnya dan membaca emosinya," katanya.

Manning Walker adalah salah satu sutradara wanita Inggris yang menarik bersama orang-orang seperti Charlotte Wells yang "Aftersun"-nya menjadi pelarian tak terduga tahun lalu di Cannes. (AFP/M-3)