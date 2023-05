Di Met Gala 2023, Jennie Blackpink Kenakan Gaun Vintage Milik Chanel

JENNIE Blackpink hadir sebagai tamu untuk pertama kalinya di Met Gala. Met Gala ialah acara amal dan penggalangan dana tahunan yang hasilnya diserahkan ke Costume Institute Metropolitan Museum of Art di New York. Met Gala 2023 digelar di The Metropolitan Museum of Art, New York City, Senin (1/5) waktu setempat.

Tahun ini, Met Gala mengusung tema Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty untuk memberikan penghormatan kepada desainer Karl Lagerfeld yang meninggal di usia 85 tahun pada Februari 2019.

Mendiang desainer tersebut dikenal karena karyanya dengan Fendi, Chanel dan merek eponimnya sendiri. Tak hanya itu, ia juga memiliki hubungan kerja yang erat dengan sejumlah model dunia seperti Gigi Hadid, Kendall Jenner, Naomi Campbell hingga musisi Korea Selatan seperti G-Dragon.

Melansir dari berbagai sumber, Jennie hadir dengan mengenakan gaun vintage dari Chanel yang merupakan koleksi musim gugur/dingin 1990. Gaun pendek berwarna putih dengan aksen pita hitam pada pinggang tersebut memberikan kesan mewah dan elegan.

Penampilan Jennie semakin elegan dengan sematan aksesori Camelia Chanel pada pita hitam dan rambutnya. Sebagai informasi, Karl Lagerfeld ialah seorang desainer yang menjadi creative director Chanel dari 1983 hingga meninggal. Lagerfeld memilih Jennie untuk menjadi house ambassador Chanel.

Jennie tercatat sebagai member Blackpink kedua yang menjadi tamu ajang fesyen tahunan Met Gala. Rosé Blackpink menjadi member Blackpink pertama yang mencatatkan namanya sebagai tamu Met Gala saat hadir di Met Gala 2021. Rosé mewakili merek busana, di mana dirinya menjadi global ambassador, Yves Saint Laurent.

Tak hanya Jennie Blackpink, selebritas Korea Selatan lainnya yang hadir di Met Gala 2023 ialah aktris Song Hye Kyo. Bintang The Glory tersebut mengenakan gaun satin panjang berwarna pastel dengan warna yang hampir senada dengan kulitnya.

Dia tampil elegan dan feminin dalam balutan gaun beraksen renda karya rumah mode Fendi. Mendiang desainer Lagerfeld pernah menjabat sebagai direktur kreatif Fendi.

Detail renda pada beberapa bagian gaun Hye Kyo menambah kesan mewah. Mantan istri aktor Korea Selatan Song Joong Ki tersebut tampak mengenakan riasan wajah natural dengan rambut yang dikepang hingga poni yang membingkai wajahnya.

Hye Kyo menata rambutnya dengan potongan 'hime cut' yang saat ini tengah naik daun. Potongan rambut tersebut memperlihatkan layer bagian depan yang lebih pendek dibanding bagian belakang.

Kehadiran Hye Kyo sebagai tamu Met Gala 2023 merupakan kali pertama bagi dirinya. Diketahui, Hye Kyo terpilih sebagai brand ambassador Fendi pada 2021.(M-4)