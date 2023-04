Cut Syifa Kolaborasi Rilis Koleksi Sarimbit Hari Raya

PESINETRON Cut Syifa merilis koleksi sarimbit spesial hari Raya bertajuk Keumala Series. Koleksi spesial Lebaran yang telah diluncurkan pada Selasa (21/3) ini merupakan kolaborasi Cut Syifa dengan brand lokal muslim Geulis.

“Happy Family of @cutsyifaa. Kamu bisa paduin 2 warna seperti ini buat kembaran nanti, keren deh! Ada yang soft, ada yang bold. All patterns are exclusively made by Geulis. Cek selengkapnya di @geuliscatalog yaa. Keumala Series Rilis Hari Selasa, 21 Maret 2023," seperti dikutip dari Instagram @cutsyifaa dan @geulis.id.

"Senang banget bisa foto sekeluarga, ada Papa Mama, Abang @randiaputra @teukuanwar, Kak @diraamel, juga @ardhafardhania. Ini koleksi Raya @geulis.id bareng keluargaku yaa, namanya Keumala Series. Yuk cek langsung ke @geulis.id," kata Cut Syifa yang terkenal lewat sinetron Tajwid Cinta di Instagram pribadinya.

Keumala Series mempunyai arti Batu Indah yang bercahaya. Koleksi sarimbit ini hanya tersedia untuk dewasa yang terdiri dari 2 dress (gaun) untuk wanita, dan 2 koko untuk pria. Koleksi tersebut dirilis dalam empat pilihan warna, yakni mocca, cokelat, biru gelap, dan biru keabuan. Desain motifnya mengikuti tren saat ini yakni motif print paduan flora dan geometris.

Tidak hanya itu, bahan yang digunakan juga mengikuti tren, berupa bahan sutra sehingga menciptakan kesan mewah dan ringan melambai. Untuk busana pria, material yang digunakan adalah polycotton dobby sehingga memberi kesna lebih tegas. (M-1)