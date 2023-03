3 Mahasiswa Teknik UI Wakili Indonesia di L'Oreal Brandstorm 2023

TIGA mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia berhasil memenangkan L'Oreal Brandstorm 2023 di nasional final dengan mengalahkan lebih dari 1.600 mahasiswa seluruh Indonesia.

Ketiga mahasiswa yang tergabung dalam tim Cakrawala itu ialah Alvin Filipi, Juliet Himawan dan Evelyn Felencia Vebita.

L'Oreal Brandstorm merupakan kompetisi yang diadakan oleh L'Oreal, perusahaan kosmetik global. Kompetisi ini sudah digelar di Indonesia sejak 2009.

Tahun 2023, kompetisi tahunan berbasis ide dan inovasi ini mengusung tema Crack the New Codes of Beauty, berkaitan dengan teknologi dan kecantikan mulai dari AR (Augmented reality), VR (Virtual reality), Al (Artificial Intelligence) hingga Metaverse.

Tim Cakrawala mengusung ide menciptakan PERFY, sebuah parfum yang dipersonalisasi dan didukung oleh Al sehingga dapat menjawab pertanyaan umum dan petunjuk untuk menemukan aroma dan kekuatan parfum yang ideal. Teknologi mereka juga mengakomodasi orang yang memiliki masalah mobilitas.

Sistem PERFY (Personalized Perfumery) menggabungkan teknologi digital dan formulasi wewangian fisik untuk menawarkan sistem wewangian yang lengkap kepada pengguna. Ini memanfaatkan kemampuan NLP (Natural Language Processing) dan Generatif Al untuk merekomendasikan formulasi parfum yang dibuat khusus untuk berbagai kesempatan atau acara.

Ketiga mahasiswa tersebut akan mewakili Indonesia di ajang L'Oreal Brandstorm 2023 tingkat internasional. Para pemenang internasional final akan mendapatkan kesempatan misi intrapreneurship selama 3 bulan ke Paris dan kesempatan bekerja di L'Oréal Indonesia.

"L'oreal Brandstorm ini, kompetisi internasional dari L'oreal group yang hadir sejak 1992 secara global. Misinya, L'Oreal itu mencari talenta, salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi future leader dari L'Oreal," kata Chief of Human Resource L'Oreal Indonesia Yenita Oktora saat konferensi pers Nasional Final Brandstorm 2023 yang digelar di L'Oreal Indonesia Head Office, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3).

"Kompetisi ini sudah memberikan sekitar 700 ribu mahasiswa ter-impact sejak awal kompetisi (dimulai). Mahasiswa belajar menjadi marketer, berinovasi, membuat bisnis, kita me-impact kemampuan mereka menjadi enterpreneur," lanjutnya.

Yenita menambahkan, mahasiswa sangat antusias mendaftar kompetisi ini dan tercatat lebih dari 1.600 orang dari seluruh Indonesia yang mendaftar, sedangkan seluruh dunia sudah mencapai 88 ribu.

"Benefit kompetisi ini, ketika lulus kita nggak tahu mau ngapain, nah experience Brandstorm ini memberikan platform dunia kerja seperti apa. Mereka (peserta) belajar dari berbagai macam faktor, riset faktor, desain produk, coding dan lainnya. Kompetisi mengekspos mereka secara nasional dan internasional dan kesempatan bekerja di L'Oreal," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, tim Cakrawala juga turut hadir. Evelyn Felencia Vebita mengungkapkan bersama kedua rekannya merasa senang dan bangga bisa memenangkan kompetisi tersebut dan mewakili Indonesia ke kompetisi internasional.

Terkait persiapan, Juliet Himawan menuturkan timnya akan mempersiapkan segala hal dengan maksimal untuk kompetisi global.

Lebih lanjut, Juliet mengatakan kompetisi L'Oreal Brandstorm 2023 memberikan banyak pelajaran untuk dirinya dan rekan-rekan.

"Secara teknik, kami banyak meriset. Selain itu, kami belajar public speaking dan time management," tuturnya.

"Kami sangat berharap dukungan seluruh Indonesia. Mohon doanya untuk kami terus melaju di kancah internasional di Paris nanti," tukas Alvin Filipi.(M-4)