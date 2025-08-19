Usung Visi BIG, Rapin Mudiardjo Siap Jadikan Iluni UI Inklusif, Progresif, dan Berdaya Saing

Calon Ketua Umum Iluni UI Rapin Mudiardjo (kiri)(MI/HO)

RAPIN Mudiardjo (FHUI ’96) resmi maju sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) periode 2025–2028. Dia siap bersaing dengan enam kandidat lainnya.

Berbekal pengalaman panjang di bidang hukum, kebijakan publik, hingga teknologi informasi, Rapin siap membawa visi besar untuk menjadikan Iluni UI sebagai organisasi inklusif, progresif, dan berdaya saing.

Sejak menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UI pada 2002, Rapin mengawali karier sebagai jurnalis di Hukumonline.com. Setahun kemudian, ia mendapatkan izin beracara di pengadilan dan menapaki jalur profesional sebagai advokat.

Perjalanan kariernya membentang di berbagai bidang, mulai dari hukum, bisnis, teknologi, hingga sektor publik. Saat ini, ia memilih kembali ke kampus tercinta untuk menyelesaikan program Doktoral di FHUI.

Usung Visi BIG

Sebagai salah satu kandidat Ketum Iluni UI, Rapin menggemakan tagline BIG dalam kampanyenya, yaitu Bersama, Independen, dan Gembira.

"Saya menawarkan konsep kepemimpinan yang kolaboratif, inklusif, dan penuh semangat untuk membawa Iluni UI menjadi motor perubahan positif di masyarakat. Sebagai bagian dari keluarga besar Iluni UI, saya merasa terhormat dapat berkontribusi dan bersaing secara sehat untuk posisi Ketua Umum," ujar Rapin ketika diwawancarai, Selasa (19/8).

Ia mengusung visi untuk menjadikan Iluni UI sebagai organisasi yang memberi nilai tambah bagi almamater, masyarakat, dan negara.

Ia menekankan peran aktif alumni melalui inovasi program berkelanjutan, serta mengantarkan alumni UI menuju peran strategis dalam kepemimpinan nasional.

Melalui visinya, ia menawarkan ekosistem kerja bersama yang kolaboratif, mengoptimalkan potensi alumni lintas fakultas, dan membangun budaya kebaikan yang berkelanjutan.

"UI bukan hanya tempat kita menimba ilmu, tetapi juga rumah bagi jaringan yang kuat. Bila dikelola dengan baik, jaringan ini bisa memberi dampak besar bagi perkembangan bangsa dan negara,” tegas Rapin.

Menurutnya, Iluni UI memiliki potensi luar biasa untuk menjadi motor penggerak perubahan melalui kolaborasi alumni.

"Dengan pengalaman, visi, dan semangat bersama, saya yakin kita bisa memberikan kontribusi nyata yang berkelanjutan,” kata Rapin.

Untuk mewujudkan visi yang menjadi tagline-nya BIG, ia menyiapkan program kerja utama.

"Untuk poin B saya siapkan program pengembangan karier dan bisnis, pembentukan Badan Usaha Milik Iluni UI, penguatan UI Connect, UKM Market, serta beasiswa dan mentorship alumni. Sedangkan poin I, saya memastikan, akan selalu mengutamakan kepentingan alumni diatas kepentingan pribadi. Terakhir, di point G saya bersama tim juga telah menyiapkan program komunitas olahraga, hobi, Family Center dan Child Center, serta kegiatan lintas disiplin di bidang kesehatan," papar Rapin.

Pendidikan dan Profesionalitas

Selain Sarjana Hukum dari UI, ia juga menempuh Sarjana Ilmu Komputer di Institut Perbanas, Program Pascasarjana Komunikasi di Binus, hingga Sekolah Penerbang Komersial di ALFA Flying School.

Rekam jejak ini menunjukkan multidisiplin yang kuat, berpadu erat antara ilmu hukum, komunikasi, dan teknologi.

Dalam karier profesionalnya, ia mendirikan sejumlah firma hukum seperti Mudiardjo & Co serta FAMS & P Lawyers, menjabat Direktur di PT Global Talenta Nusantara, hingga memimpin Energy Transition Initiative Research Agency sebagai Executive Director.

Rapin juga dipercaya sebagai Arbiter di Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, serta Komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Kiprah Organisasi

Di ranah organisasi, sudah tidak perlu diragukan lagi kepiawaiannya. Rapin menjabat sebagai Ketua Umum Iluni FHUI dari 2021 hingga 2024, sekaligus aktif di berbagai lembaga seperti Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Yayasan Kepanduan Asia Pasifik, Asosiasi Pilot Drone Indonesia, hingga Onno Center Indonesia.

Keterlibatan ini mencerminkan komitmennya dalam memperkuat jejaring lintas sektoral yang berakar pada kepedulian sosial dan pemberdayaan. (Z-1)