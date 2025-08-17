Iluni UI Harus Jadi Rumah Besar Semua Kalangan Alumni

Ilustrasi(Dok Ist)

IKATAN Alumni (Iluni) Universitas Indonesia (UI) harus menjadi rumah besar yang hangat untuk semua kalangan alumni, tanpa sekat dan tanpa diskriminasi.

“NU (Nahdlatul Ulama) sejak dulu berdiri di garis depan dalam merawat kemajemukan bangsa. Kami melihat visi Connecting Colors bukan hanya slogan, tetapi refleksi komitmen untuk menjembatani perbedaan demi kemajuan bersama,” ujar Arif Taufiq, aktivis muda NU yang juga alumni UI, di Jakarta, Sabtu (16/8).

Sebelumnya, dalam forum silaturahmi Anak Muda NU Alumni UI, sejumlah aktivis muda NU yang juga alumni UI dari berbagai latar belakang akademik dan profesi resmi menyatakan dukungan kepada pasangan Pramudya A Oktavinanda dan Masyita Crystallin (Pram–Syita) dalam pemilihan Ketua Umum dan Sekjen Iluni UI periode mendatang.

Dalam pernyataan resmi, dukungan itu diberikan dengan keyakinan bahwa Pram–Syita mampu menghadirkan kepemimpinan inklusif, progresif, dan kolaboratif. Tagline kampanye Connecting Colors, dinilai sejalan dengan semangat anak muda NU yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan.

"Pram Connecting Colors ialah ajakan kembali merajut tali persaudaraan kita,” kata Arif, yang merupakan alumni Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI tersebut. Ia menilai pasangan Pram–Syita selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan lintas sektor, mulai dari pengembangan kewirausahaan sosial, penguatan jejaring alumni daerah, hingga program kemanusiaan.

"Pendekatan mereka yang merangkul semua warna politik, sosial, dan budaya merupakan modal penting dalam membangun Iluni UI yang dinamis dan berdaya guna bagi masyarakat," ucap Arif.

Pramudya A Oktavinanda, kandidat Ketua Umum Iluni UI Nomor Urut 7, berharap dukungan anak muda NU semakin memperkuat basis suaranya menjelang pemungutan suara sekaligus menjadi simbol kolaborasi lintas identitas yang jadi kekuatan besar alumni UI.

“Dukungan dari sahabat-sahabat muda NU alumni UI adalah energi besar bagi kami. Semangat Connecting Colors yang kami usung sejalan dengan nilai NU dalam merawat keberagaman dan persatuan bangsa. Kami percaya Iluni UI bisa jadi rumah yang hangat dan inklusif bagi seluruh alumni, apapun latar belakangnya,” pungkas Pramudya.

Pemilihan langsung Iluni UI 2025 dilakukan melalui e-vote di aplikasi UI Connect pada 23-24 Agustus 2025. Ketua Umum Iluni UI 2025-2028 terpilih akan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional X Iluni UI pada 24 Agustus 2025. (H-2)