Pullman Ciawi Vimala Hills Sambut Bulan Suci dengan Ragam Cita Rasa Khas Ramadan

PULLMAN Ciawi Vimala Hills berusaha menghadirkan pengalaman berkesan Ramadan yang tak terlupakan bagi keluarga, teman, dan orang terkasih dan bersama-sama merayakan momen bulan penuh berkah ini. Ditemani pemandangan pegunungan yang mempesona dan alunan musik yang menenangkan, dekorasi kontemporer resor yang terinspirasi oleh elemen lokal, menyambut para tamu untuk menikmati perayaan yang suci.

Menampilkan perpaduan dekorasi tradisional Ramadan yang menawan dengan sentuhan aksen arab yang elegan, ornamen warna warni dengan campuran warna putih, abu-abu dan emas yang indah ditempatkan di pintu masuk utama, lobi dan di seluruh area resor. Tampilan ini menjadikan Pullman Ciawi Vimala Hills tempat yang tepat untuk merayakan Ramadan dengan penuh gaya. Dekorasi yang mewah ini akan memanjakan para tamu mulai minggu ketiga Maret 2023 hingga minggu keempat April 2023.

Kebahagiaan sejati Bulan Suci ditunjukkan melalui kegiatan berbagi rezeki. Dalam semangat kebersamaan bulan Ramadan yang penuh berkah, Manajemen Pullman Ciawi akan menyelenggarakan Buka Puasa Bersama sebagai bagian dari Program Corporate Social Rensponsibility (CSR) dan merayakannya bersama anak yatim dan para lansia yang merupakan penduduk Desa Bendungan, sebuah kawasan yang terletak berdekatan dengan hotel. Buka Puasa akan dilanjutkan dengan sesi pemberian bingkisan & sumbangan, dan acara akan dilangsungkan pada 18 April 2023 di Pullman Ciawi Vimala Hills.

“Dengan lokasi resor yang strategis di area perumahan pertama yang mengusung konsep ramah lingkungan, Vimala Hills Villa & Resort dan memiliki luas lahan 14 hektare di ketinggian 600 meter. Pullman Ciawi Vimala Hills juga menjadikan Ramadan sebagai waktu yang istimewa dengan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar,” ujar Gilles Tressens, General Manager, Pullman Ciawi Vimala Hills.

Pullman Ciawi mengundang berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mempromosikan dan menjual produk yang diproduksi secara lokal untuk bergabung pada Pasar Ramadan. Kepesertaan dalam program ini dapat diikuti oleh UMKM tanpa dipungut biaya apapun. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pullman Ciawi terhadap produk lokal.

Pasar Ramadan akan berlangsung setiap akhir pekan dan setiap hari di minggu ketiga Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri. DI sini akan sangat banyak barang yang ditawarkan. Mulai dari makanan ringan yang sehat, kerajinan tangan, suvenir, dekorasi cantik hingga pakaian dan aksesoris tradisional.

Suka Cita Ramadan

Hidangan lezat takjil, Iftar dan santapan edisi Ramadan yang terdiri dari sajian tradisional dan internasional mempertemukan keluarga & orang terkasih dalam satu momen kebersamaan. Suasana hangat dari berbagai gerai makanan yang memiliki penataan ruangan yang nyaman dengan pilihan tempat duduk di dalam dan luar ruangan, menciptakan Bulan Suci menjadi saat yang tidak terlupakan.

Iftar Buffet Bogor Botram di Damar Restaurant

Jelajahi hidangan berbuka puasa dengan konsep 'makan sepuasnya' dengan beragam hidangan lokal & traditional Bogor dan manca negara di Damar Restaurant.

Harga (sudah termasuk Takjil):

IDR410,000 ++ / orang dewasa

IDR250,000 ++ / anak - anak (6 – 10 tahun)

Tersedia pada 22 Maret – 21 April 2023 (17.30 – 21.00)

Penjualan voucher prepaid Bogor Botram Iftar Buffet tersedia sampai tanggal 19 Maret 2023 dengan harga menjadi IDR310,000 ++ / orang



Paket Ekslusif Ramadan di Mad Cow Vimala Hills

Tersedia dari tanggal 22 Maret – 21 April 2023 di hari Rabu – Sabtu (18.00 WIB-21.00 WIB)

Paket Takjil

Menikmati momen matahari terbenam yang menakjubkan sambil ditemani pemandangan Gunung Salak yang megah, pengunjung dapat mencoba berbagai pilihan Takjil yang menarik favorit khas Indonesia. Paket termasuk kurma, pilihan makanan manis dan gurih serta minuman panas.

Harga Paket Takjil IDR70,000 ++ / paket

Paket Ekslusif Ramadan

Untuk pengalaman berbuka puasa yang tak terlupakan, jangan lewatkan sajian dari restoran steak yang mengolah daging secara spesial, salah satu tempat makan di resor yang menampilkan suasana hangat yang berasal dari konsep desain interior dalam balutan unsur kayu. Pengunjung dapat berbuka puasa dengan santapan istimewa yang disajikan selama Bulan Suci.

Harga Paket 'Smoked Beef Ribs' IDR200,000 ++ / set (termasuk hidangan pembuka & penutup dan minuman dingin)

Padi Pool Bar

Saat matahari terbenam, pengunjung dapat menikmati angin pegunungan segar dengan pemandangan mempesona yang menghadap ke kolam renang bergaya laguna, taman yang rimbun atau bentangan sawah hijau sambil menikmati pilihan hidangan pembuka melalui menu favorit Indonesia.

Paket Iftar Padi: Nasi Rawon & Teh Panas / Dingin

Harga IDR85,000 ++ / set

Tersedia setiap hari pada 22 Maret-21 April 2023 (18.00 WIB-21.00 WIB)

Paket Buka Puasa Bersama Untuk Corporate Gathering & Social Function

Selama Bulan Suci Ramadan, Pullman Ciawi Convention Center dapat menjadi sebuah venue pilihan untuk merayakan kebersamaan di mana kolega dan teman dapat saling mempererat ikatan dan silaturahmi melalui penawaran special BELI 1 DAPAT 2 Paket Buka Puasa Bersama.

IDR700,000 nett / orang untuk 100 orang ke atas

Tersedia 22 Maret-21 April 2023

Harga termasuk:

1. Hidangan Buka Puasa prasmanan

2. LIVE Stall untuk hidangan penutup

3. Penggunaan ruangan selama 4 jam

4. Ustadz untuk memimpin sholat Maghrib, Isya & Tarawih

5. Ruang salat dengan sajadah & sandal

6. Fasilitas wudhu

7. Sound System

8. Proyektor & Layar LCD

Paket Meeting Ramadan dan 'Takeaway Ramadan Hamper'

Tim “Event Specialist” dapat memberikan penawaran dan suasana yang berbeda untuk setiap acara, termasuk selama bulan Ramadan. Rencanakan berbagai rangkaian pertemuan di Pullman Ciawi Convention Center dan nikmati “Takeaway Ramadan Hamper” sebagai pengganti suguhan rehat dan Iftar yang disajikan di ruang pertemuan melalui pemesanan Paket Meeting.

Tersedia ragam Paket Meeting Ramadan dengan harga:

IDR700,000 nett / orang (Full Day)

IDR950,000 nett / orang (All Day)

IDR500,000 nett / orang (Half Day)

Tersedia pada 22 Maret – 21 April 2023

Ketupat Lebaran di Damar Restaurant

Rayakan momen hari raya Idul Fitri dengan penuh kemewahan & keceriaan sambil menikmati cita rasa asli masakan Jawa yang menjadi menu khas dan wajib disantap saat Lebaran.

Harga IDR60,000 ++ / porsi

Tersedia di Damar Restaurant: 22 dan 30 April 2023

Pengiriman gratis ke Vimala Hills Villa & Resor

Penawaran Spesial Ramadan & Idul Fitri di Pullman Spa

Di bulan penuh berkah, Ramadan juga merupakan waktu yang dapat digunakan untuk memanjakan diri dan menghilangkan stres. Pullman Spa di Pullman Ciawi dengan bangga memperkenalkan paket spesial yang berlaku di Bulan Suci. Selain itu, para tamu juga dapat menikmati akses gratis ke jacuzzi dan Ruang Uap di Pullman Spa melalui setiap pembelian perawatan spa.

Diskon 30% untuk Semua Perawatan Kecantikan (Wajah, Rambut dan Menikur & Pedikur)

Gratis “Aromatic Shower & Vitality Youth Cream”

Oil Free Massage With Herbal Compress

IDR450,000 ++ / orang (60 menit)

Termasuk perawatan Secret of Art Incense (15 menit) untuk Anggota Accor Plus

Tersedia setiap hari pada 22 Maret-1 Mei 2023

Promo Kamar / Penginapan di Bulan Ramadan

Rasakan momen yang damai dalam kenyamanan resor bintang 5 terbaru yang terletak di lokasi yang sangat strategis, kurang dari 1 jam dari Jakarta. Pullman Ciawi Vimala Hills dengan senang hati menawarkan tarif kamar spesial selama Bulan Suci mulai dari IDR1,630,000 ++ / malam di Kamar Deluxe termasuk sarapan untuk 2 orang.

Untuk akomodasi selama bulan Ramadan dan reservasi restoran, silakan hubungi 0251-830-6888 atau h9061-re@accor.com. - Lihat informasi lebih lanjut di www.pullman-ciawi-vimalahills.com.



• Seluruh harga ++ belum termasuk layanan 21% & pajak pemerintah kecuali tertulis 'nett'

• Ruang salat untuk pria dan wanita tersedia di resor. (S-1)