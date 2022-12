Ngeri-Ngeri Sedap Terlempar dari Daftar Pendek Nominasi Oscar

Dengan waktu tinggal sebulan lagi untuk pengumuman daftar nominasi akhir Oscar ke-95, Academy Awards telah merilis daftar pendek nominasi di 10 kategori.

Salah satu dari kategori itu adalah best international feature film, yang mempertemukan film-film internasional perwakilan negara. Indonesia mengirim film Ngeri-Ngeri Sedap garapan sutradara Bene Dion.

Namun, di daftar pendek nominasi Oscar 2023, judul tersebut tidak tercantum. Dari 15 film yang masuk nominasi pendek, mereka adalah Argentina, 1985 (Argentina), Corsage (Austria), Close (Belgia), Return to Seoul (Kamboja), Holy Spider (Denmark), Saint Omer (Prancis), All Quiet on the Western Front (Jerman), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlandia), Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Meksiko), The Blue Caftan (Maroko), Joyland (Pakistan), EO (Polandia), Decision to Leave (Korsel), dan Cairo Conspiracy (Swedia).

“15 film akan maju ke putaran pemungutan suara berikutnya dalam kategori best international feature film untuk Academy Awards ke-95. Film dari 92 negara dan wilayah memenuhi syarat dalam kategori tersebut. Anggota akademi dari semua cabang diundang untuk berpartisipasi dalam babak penyisihan pemungutan suara dan harus memenuhi persyaratan menonton minimum agar memenuhi syarat untuk memilih dalam kategori tersebut,” mengutip bunyi pernyataan di situs resmi Oscar, Kamis, (22/12).

Di babak nominasi, anggota Academy dari semua cabang diundang untuk ikut serta dan harus menonton semua 15 film terpilih untuk dipilih.

Nominasi akhir akan diumumkan pada 24 Januari 2023 waktu AS. Sementara penghargaan Oscar ke-95 akan berlangsung pada 12 Maret 2023 di Dolby Theatre, Ovation Hollywood, dan akan disiarkan secara langsung melalui ABC dan ditayangkan di lebih dari 200 teritori global. (M-2)