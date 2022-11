Neck Deep Anggap Indonesia Sebagai Tempat Paling Spesial

SETELAH pernah manggung di Indonesia pertama kali pada 2018, band pop punk asal Wales kembali lewat panggung festival musik Soundrenaline 2022.

Band yang beranggotakan Ben Barlow, Matt West, Sam Bowden, dan Seb Barlow ini membawakan beberapa hit di antaranya In Bloom, December, STFU, dan Wish You Were Here.

“Semalam saya begadang dulu nonton Inggris sebelum manggung di Soundrenaline. Tapi kecewa karena hasilnya seri, enggak bisa tidur,” kata vokalis Ben Barlow di atas panggung A stage Soundrenaline 2022, Allianz Eco Park Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, (26/11).

Ben pun melanjutkan dirinya heran lagu Wish You Were Here begitu populer di Indonesia. Padahal, lagu tersebut secara penerimaan biasa-biasa saja di beberapa negara lain.

“Lagu ini (Wish You Were Here) dipersembahkan untuk rekan kami, Sam, yang berhalangan hadir ke sini,” lanjut Ben.

“Bagi kami, Indonesia negara yang paling spesial. Karena pendengar kami begitu banyak dari sini. Bahkan yang paling banyak. Terima kasih Soundrenaline sudah mengundang kami ke sini.” (M-1)