Film Autobiography Raih Penghargaan Utama di Tokyo Filmex 2022

Setelah mendapatkan Fipresci Prize di program Orizzonti and Parallel Sections di Venice International Film Festival, tahun ini film Autobiography kembali mendapatkan kemenangannya di festival film internasional.

Kali ini, film panjang pertama Makbul Mubarak itu memenangkan penghargaan utama di Tokyo Filmex 2022. Dalam penyelenggaraan ke-23, para juri yang terdiri dari Rithy Panh, Kiki Fung, dan Kim Hee-Jung, menyatakan film Autobiography sebagai film yang memiliki unsur sinematik yang brilian.

“Dengan gaya sinematik yang meyakinkan, sehingga tecermin mise-en-scene yang brilian, eksplorasi tentang perlawanan individu terhadap kontrol supremasi berangsur-angsur berubah menjadi penggambaran penyimpangan struktur kekuasaan yang mengganggu - sebuah tema yang mendesak dan universal,” bunyi pernyataan juri dikutip dari situs resmi Tokyo Filmex, Senin, (7/11).

Atas kemenangan itu, Autobiography pun berhak membawa pulang hadiah tunai 700 ribu yen (Rp74,5 juta lebih). Film berdurasi 116 menit itu merupakan ko-produksi antara Indonesia, Prancis, Singapura, Polandia, Filipina, Jerman, dan Qatar.

Film lain yang juga mendapat penghargaan di festival yang berlangsung pada 29 Oktober-6 November itu adalah Return to Seoul (Special Jury Prize), Next Sohee (Special Jury Prize), dan The Dam (Special Jury Mention).

Film Autobiography juga masuk dalam nominasi film terbaik FFI 2022. Sekaligus memasukkan nama sang sutradara di nominasi sutradara terbaik.

(M-4)