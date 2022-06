Festival PestaPora Usung Konsep Ajang Musik All You Can Eat

PESTAPORA, festival musik yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari pada 23-25 September 2022 di Kemayoran, Jakarta Pusat, bertekad menjadi wadah musisi lintas generasi dan genre. Sebab itu musikus papan atas akan berbagi panggung dengan musikus yang baru merintis karier.

Pada hari pertama, deretan penampil adalah Vierratale, The Adams, Teenage Death Star, Tuan Tigabelas, Juicy Lucy, Bonga Bonga, Efek Rumah Kaca, Inul Daratista, dan Abdel dan Temon dalam set akustik.

Pada hari kedua, panggung akan dimeriahkan oleh Trio Ambisi bersama The Bataks Band, Slank, Melancholic Bitch, Noise From Under, Danilla, dan Kangen Band. Sementara di hari penutup ada Pemuda Sinarmas, Oomleo Berkaraoke, Ndarboy Genk, King Nassar, Maliq & d’Essentials, dan Afgan.





“kami ingin mengejar tentang sustainability industrinya. Artinya banyak hal yang ingin difasilitasi untuk keberlangsungan industrinya. Itu kami mulai dengan memberi wadah dan kesempatan yang bisa dicapai dari para pendatang baru. Bisa membawa lebih besar lagi. Di luar PestaPoranya, kami juga fasilitasi Umkm yang kami kurasi. Kalau di industri musiknya, memberi wadah dulu. Bisa beri lebih banyak lagi ruang untuk bisa menikmati musik-musik baru. Menjadi ajang mereka masuk ke skala nasional,” kata Direktur Boss Creator Kiki Aulia Ucup dalam konferensi pers di Beer Hall, SCBD, Jakarta, Selasa, (28/6). "PestaPora itu poinnya ya senang-senang. Dan menjadi festival musik yang All You Can Eat (AYCE)," lanjutnya.





Sebelum mencapai hajatan puncak, Boss Creator sebagai promotor juga akan menggelat pra-festival yang dinamakan Latihan PestaPora. Ajang berlangsung di 11 kota yang menjadi basis pembelian tiket terbanyak PestaPora. Kota-kota tersebut di antaranya adalah Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Makassar, Bali, dan Pontianak.

“Selain data pembelian tiket, kami juga melihat kota-kota tersebut menjadi kota yang produktif menghasilkan musisi. Pelaku musiknya di tiap tahun selalu muncul di permukaan. Ini sekaligus jadi training sebelum para musisi tampil di Pesta Pora juga,” tambah Ucup.

Salah satu penampil, komedian Abdel Achrian mengungkapkan akan membawakan lagu dengan konsep medley parodi. “Gue dan Temon akan main musik. Ya memang dari dulu kan kami manggung pun main musik, cuma itu di panggung lawak. Baru pertama kali ini manggung di panggung musik. Nantinya kami akan bawakan lagu medley, kami plesetin lagu-lagunya. Dijamin tidak ada yang selesai (lagunya),” bocor Abdel.

Saat ini, tiket PestaPora untuk tahap pemesanan early bird dan pra-pesan satu dan dua untuk tiga hari festival sudah ludes. Tinggal tiket reguler yang akan dibuka pada 5 Juli dengan harga hariannya Rp250 ribu.

“Tiket yang terjual sudah mencapai di atas target kami. Targetnya adalah 15 ribu tiket per hari, dan sekarang sudah di atas itu. Ini satu hal di luar ekspektasi kami melihat antusias yang tinggi ke festival baru yang dibuat tanpa ada rekam jejak sebelumnya,” pungkas Ucup. (M-1)