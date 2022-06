Gandeng LaMelo Ball, Puma Rilis Sepatu MB.01

PERUSAHAAN olahraga global Puma secara resmi meluncurkan sepatu basket signature pertama mereka bersama bintang NBA LaMelo Ball, MB.01.

LaMelo Ball, yang dikenal sebagai pebasket muda dan memulai debutnya di NBA dengan cemerlang menyabet predikat Rookie of the Year.

Sepatu MB.01 merupakan sepatu spesial karena masuk dalam koleksi signature Puma Hoops sebagaimana dijelaskan dalam keterangan pers, yang dikutip Minggu (12/6).

Nantinya MB.01 akan bersanding dengan jajaran sepatu signature ikonik Puma lainnya dalam kategori basket yang dinamai dari legenda pemain basket, Walt 'Clyde' Frazier dan Ralph Sampson.

LaMelo Ball dan MB.01 benar-benar mewujudkan nilai Puma Hoops, yakni menggabungkan olahraga dan budaya, sekaligus mendorong brand ke depan dengan desain yang berani, cerah, dan desain disruptif. Ini hanyalah awal dari banyaknya proyek menarik yang akan datang," kata Direktur Global Brand and Marketing Puma Adam Petrick.

MB.01 dirancang bersama oleh LaMelo Ball, menggabungkan gaya pribadinya di seluruh sepatu mulai dari pilihan warna yang berani hingga detail unik yang rumit, termasuk garis artistik api yang menembak dari kerah pergelangan kaki yang sejajar dengan tato pergelangan kaki roket Melo yang terkenal.

Bagian lidah sepatu menampilkan kreativitas LaMelo Ball, Not from Here, dan menampilkan tulisan 'rare' yang menggambarkan bakatnya.

"Sungguh luar biasa melihat visi saya menjadi kenyataan dengan MB.01. Proses desainnya sangat kolaboratif, menggabungkan gaya saya dan detail unik seperti roket menyala. Saya tidak sabar untuk memakai sepatu ini di lapangan musim ini," ujar LaMelo Ball.

Fitur teknologi tambahan dari MB.01 termasuk Nitro Foam PUMA pada seluruh bagian midsole untuk responsivitas dan kenyamanan yang superior, kemudian komponen karet non-slip dengan cakupan penuh untuk meningkatkan daya tahan dan traksi, serta monomesh yang dapat memberikan dukungan dan sangat ringan.

Cetakan 3D di bagian atas sepatu melengkapi desain sepatu yang ramping.

MB.01 akan dijual di Indonesia dengan harga Rp2,299,000, dan sudah tersedia sejak 10 Juni 2022 di Footlocker Senayan City dan secara daring di www.footlocker.id. (Ant/OL-1)