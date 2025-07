Manchester City Perpanjang Kerja Sama Jersey dengan Puma

Para pemain Manchester City melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang lawan.(AFP/Darren Staples)

MANCHESTER City memperpanjang kerja sama jersey dengan Puma setidaknya selama 10 tahun ke depan, dengan nilai kontrak yang diyakini minimal sebesar 1 miliar pound sterling, menjadikannya kesepakatan terbesar di Liga Primer Inggris.

The Citizen, awalnya, menandatangani kontrak senilai 65 juta pound sterling per tahun dengan produsen jersey asal Jerman tersebut pada 2019, tetapi kedua belah pihak telah menyetujui perpanjangan hingga setidaknya 2035, dengan nilai 100 juta pound sterling per tahun bagi klub.

Angka tersebut melampaui kesepakatan senilai 90 juta pound sterling yang ditandatangani rival Manchester City, Manchester United, dengan Adidas pada 2023, sementara sang juara Liverpool juga akan tetap bersama produsen yang sama mulai musim ini setelah menyetujui kontrak eksternal yang dilaporkan sebesar 60 juta pound sterling per musim.

Baca juga : Manchester City Permanenkan Posisi Kolo Toure Sebagai Asisten Pelatih

Manchester City telah menikmati periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 2019, dengan meraih empat gelar Liga Primer Inggris serta Treble, dua tahun lalu, tetapi menyelesaikan musim lalu tanpa trofi bergengsi.

Kedua belah pihak telah mencapai rekor penjualan klub secara global, menurut Manchester City.

Dalam laporan keuangan mereka hingga 30 Juni 2024, The Citizen mengumumkan rekor pendapatan Liga Primer Inggris sebesar 715 juta pound sterling, sementara pendapatan komersial meningkat dari 341,4 juta pound sterling menjadi 344,7 juta pound sterling.

Baca juga : Burnley Datangkan Kyle Walker dari Manchester City

CEO City Football Group (CFG) Ferran Soriano mengatakan: "Kami bergabung dengan Puma dengan ambisi untuk menantang diri sendiri dan melampaui ekspektasi. Kami telah mencapai ini dan lebih banyak lagi selama enam musim terakhir."

"Puma telah terintegrasi dengan mulus ke dalam organisasi kami, dan kami telah menikmati banyak momen bersejarah bersama, melibatkan penggemar di seluruh dunia," lanjutnya.

CEO Puma Arthur Hoeld menambahkan: "Kemitraan Puma dengan Manchester City telah menjadi kesuksesan besar baik di dalam maupun di luar lapangan."

"Trofi, panggung yang sempurna untuk produk performa kami, dan kesuksesan komersialnya sungguh luar biasa," pungkasnya. (bbc/Z-1)