Tujuh Tayangan Rekomendasi Mola untuk Libur Lebaran

Memasuki masa libur Idulfitri, Mola memberikan rekomendasi 7 tayangan seru berupa film fitur maupun serial yang bisa menemani saat santai. Mulai dari genre drama, action, hingga thriller, bisa menjadi pilihan Anda dan keluarga.

The Affair

Siapkan cemilan dan tempat duduk nyaman untuk menonton serial The Affair. Serial 3 musim bercerita tentang kehidupan rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan antara dua tokoh sentral bernama Alison (Ruth Wilson) dan Noah (Dominic West) yang masing-masing sudah memiliki keluarga. Drama menjadi sangat menarik karena juga mengambil sudut pandang dari pasangan yang terkhianati, yaitu istri Noah bernama Helen (Maura Tierney) serta suami Alison yaitu Cole (Joshua Jackson). Keempat karakter mengaduk perasaan penonton sehingga tak heran jika serial ini sempat mendapatkan penghargaan Golden Globe for Best Drama.

Che

Film biopik yang terdiri dari 2 bagian ini memperlihatkan tokoh Che Guevara yang dimainkan dengan apik oleh aktor kawakan Benicio Del Toro.Film ini memperlihatkan transformasi Che bersama Fidel Castro (diperankan Demián Bichir) menjadi pejuang revolusi Kuba dan simbol idealisme dan kepahlawanan yang hidup di hati banyak orang. Disutradarai oleh Steven Soderbergh dan didukung beberapa nama besar seperti Julia Ormond, Franka Potente serta Matt Damon, film ini diputar sebagai film tunggal di Festival Film Cannes. Di festival yang sama, Benicio Del Toro medapatkan penghargaan sebagai Best Actor.

The Comey Rule

Berdasarkan buku terlaris berjudul A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership yang ditulis oleh mantan direktur FBI bernama James Comey, serial The Comey Rule adalah sebuah miniseri drama politik Amerika yang penuh intrik. Pengalaman James Comey memberikan kisah mendalam dan pemahaman lebih tentang apa yang ada di balik sejarah pemilihan presiden 2016 dan sesudahnya yang membelah negara menjadi 2 kubu.

Halo

Mengambil cerita dari gim paling populer di Xbox, Halo sudah bisa dinikmati melalui serial film adaptasi mulai 25 Maret 2022 di Mola Indonesia, Singapura dan Malaysia. Bercerita tentang perang antargalaksi antara Spartan melawan Covenant dan episode terbarunya bisa diikuti setiap hari Jumat. Kehadiaran Halo series sejak bulan lalu ini mendapatkan sambutan sangat meriah dari warganet dan diekspresikan dengan berbagai artwork, kostum dan memes dari tokoh favorit mereka: Masterchief (yang diperankan oleh Pablo Schreiber) beserta pasukan Spartan.

The Lost Symbol

Penggemar film-film misteri thriller tak boleh melewatkan serial yang diangkat dari buku The Lost Symbol karya Dan Brown. Sama seperti karya-karya Dan Brown lainnya, di serial ini tokoh utama Robert Langdon muda (Ashley Zukerman) digambarkan sebagai seorang ahli simbol atau symbologist lulusan Harvard. Ia dipaksa membantu CIA memecahkan berbagai teka-teki rumit sebuah konspirasi besar setelah mentornya Peter Solomon (Eddie Izzard) diculik.

Ray Donovan

Ray Donovan (Liev Schreiber) terkenal sebagai pria yang berprofesi sebagai “fixer” di kalangan elit Los Angeles. Ia melakukan berbagai pekerjaan kotor demi menyelamatkan reputasi orang-orang elit ini. Kehidupannya mengalami gonjang-ganjing saat sang ayah (Jon Voight) tanpa disangka-sangka bebas dari penjara dan mengantarkannya pada berbagai situasi rumit. Serial ini menerima sambutan baik pemirsanya dan berkali-kali dinominasikan di Primetime Emmy Awards serta mendapatkan rating 8.3. Jon Voight bahkan mendapatkan penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik di Golden Globe atas perannya sebagai Mickey Donovan.

Yellowjackets

Bermula dari sebuah kecelakaan pesawat yang menimpa sebuah tim sepak bola wanita, dan harus bertahan hidup di hutan selama 19 bulan. Pengalaman pasca-kecelakaan yang traumatis dan luka batin yang tak kunjung hilang dimakan waktu menjadi sisi-sisi penuh misteri dari keseharian mereka yang selamat dari musibah tersebut. Didukung nama-nama besar seperti Melanie Lynskey, Christina Ricci, dan Juliette Lewis, serial ini mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya sebagai film horror terbaik dari Critics Choice Super Awards 2022.

