Sosok di Balik Lambang Ganesha ITB itu Telah Tiada

Maestro lukis Tanah Air, Srihadi Soedarsono meninggal dunia. Kabar itu diperoleh dari unggahan akun media sosial resmi Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu, (26/2).

Srihadi merupakan maestro lukis yang karyanya telah diakui di kancah global. Lukisan-lukisan Srihadi selalu diburu oleh kolektor baik dari dalam maupun luar negeri.

Lelaki kelahiran Solo, 4 Desember 1931 tersebut telah diakui kepiawaiannya melukis sejak zaman kolonial. Sepanjang hidupnya ia kerap bepergian ke berbagai negara untuk mencari inspirasi.

Berbagai lukisan Srihadi dapat dengan mudan dijumpai di berbagai pameran. Namun, terdapat salah satu karya Srihadi yang juga meninggalkan kesan tersendiri bagi almamaternya, ITB.

Dilansir dari borobudurwriters.id, (2/4/21), Kurator Mikke Susanto mengatakan, Srihadi merupakan sosok di balik simbol atau ikon ITB yang legendaris, Ganesha. Lambang Ganesha yang menjadi ciri khas ITB merupakan buah dari karya lukis Srihadi yang dibuat pertama kali di tahun 1959.

Mikke menyatakan dahulu Srihadi menciptakan logo ini bersamaan dengan kebutuhan lembaga yang nantinya ditempati sebagai institusi karier kecendekiawanannya.

"Srihadi melalui karyanya seperti memberi umpan pada saya atau publik untuk menjalani laku dewasa dalam menyikapi kehadiran sains. Sehingga eksistensi dewa ilmu pengetahuan ini dapat diambil hikmah," ujar Mikke.

Sementara itu sebelum wafat, tahun lalu di usianya yang sudah sangat lanjut Srihadi juga masih meluncurkan karya terbarunya yang berjudul JAYAKARTA: The Glory of The Past, Present, and Future.(M-4)