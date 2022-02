Laura Basuki Raih Silver Bear Berlinale 2022

LAURA Basuki mendapatkan silver bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlin International Film Festival (Berlinale) 2022.

Kabar menggembirakan datang dari festival film tahunan di Jerman, Berlin International Film Festival (Berlinale) 2022. Aktris Laura Basuki yang berperan sebagai Ino di film garapan sutradara Kamila Andini, Before, Now & Then (Nana) meraih piala silver bear untuk pemeran pendukung terbaik.

“Saya sangat terhormat menerima penghargaan prestisius ini. Tentu ini tidak bisa terealisasi tanpa kerja mengesankan seluruh tim (Film Nana). Terima kasih untuk sutradara saya Kamila Andini, produser Ifa Isfansyah dan Gita Fara, mitra akting saya, Happy Salma. Terima kasih untuk energinya,” kata Laura Basuki dalam pidato kemenangannya melalui pesan video yang diputar saat pengumuman pemenang Berlinale, Kamis dinihari WIB (17/2).

Laura juga mengucapkan terima kasih pada produser eksekutif film Nana, Jais Darga yang telah mempercayakan karakter Ino diperankan dirinya. Film Nana memang mengadaptasi dari bagian novel Jais Darga Namaku.

“Terima kasih kepada Berlinale dan para juri atas pengakuan dan apresiasi untuk film Indonesia. Ini untuk Indonesia,” sambung Laura.

Tahun lalu, Kamila Andini juga sukses dengan filmnya di festival internasional. Filmnya, Yuni menang di program Platform Toronto International Film Festival. Sementara tahun ini, perjalanan film Nana dimulai di Berlin, dan langsung memboyong piala kemenangan.

Sementara itu, peraih Golden Bear untuk film terbaik di Berlinale 2022 diraih oleh Alcarras karya sutradara Carla Simon. Pada kategori pemeranan, Berlinale memang telah menghapuskan kelompok gender sehingga hanya ada dua kategori pemeran, pemeran utama terbaik dan pemeran pendukung terbaik dengan gender netral. Pemeran utama terbaik dimenangkan oleh Meltem Kaptan yang bermain di film Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush). (OL-13)

