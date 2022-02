Tangis Pertama Kirsten Dunst untuk Nominasi Pertama Oscar

Raihan itu semakin spesial karena Dunst mendapat nominasi oscar pertamanya bareng kekasihnya, Jesse Plemons yang juga bermain di film sama, The Power of the Dog. Keduanya sama-sama masuk dalam nominasi pemeran pendukung terbaik.

“Jadi Eric Kranzler, manajer saya, menelepon. Saya menonton feed di ponsel karena anak-anak saya menonton kartun dan Jesse sedang bekerja. Dia harus pergi bekerja super awal hari ini. Eric menelepon, dan dia bilang saya dinominasikan, jadi saya menangis bersama anak-anak saya. Mereka seperti, 'Kenapa ibu menangis?'” kata Dunst saat ia diberi tahu ia masuk nominasi Oscar, dikutip dari Variety, (8/2).

Dunst pun kemudian menjadi orang pertama yang memberi tahu Plemons, ia mendapat nominasi Oscar. “Seperti tidak mungkin, menjadi pasangan dan memiliki nominasi pertama kami bersama. Ini seperti buku cerita. Ini sangat aneh tapi luar biasa.”

Sebagai anggota Academy, Dunst pun mengatakan ia telah menonton semua film yang masuk nominasi. Ia pun sangat senang karena akhirnya kerjanya sebagai pemeran bisa diakui oleh komunitas kerjanya. “Rasanya sangat menyenangkan dihormati oleh komunitas tempat Anda bekerja begitu lama.”

Dalam wawancaranya dengan jurnalis Larry Flick di acara radio Sirius XM pada medio Agustus 2019, Dunst sendiri pernah mengakui bahwa kerjanya sebagai pemeran tidak pernah diakui oleh komunitasnya.

“Saya tidak pernah dinominasikan untuk apa pun. Mungkin seperti, dua kali untuk Golden Globe ketika saya masih kecil dan satu untuk Fargo. Saya selalu merasa seperti bukan siapa-siapa— saya tidak tahu, mungkin mereka hanya mengira saya adalah perempuan dari (film) Bring It On,” katanya kepada Flick ketika itu.

“Saya sangat santai dengan itu. Mungkin karena sayanya saja yang kurang cukup mengikuti permainannya? Tapi kemudian saya melakukannya; melakukan semua yang seharusnya saya lakukan. Bukannya bermaksud kasar atau menyukainya, dengan tidak melakukan publisitas atau apalah," lanjutnya.

Dunst ketika itu mengatakan yang dimilikinya adalah pekerjaannya sebagai pemeran. Dan hanya itu yang benar-benar diperhatikan orang. “Saya cukup cerdas untuk mengetahui itu dan memiliki perspektif. Senang rasanya diakui oleh rekan-rekan Anda.”

Sebelum masuk nominasi Oscar tahun ini, ia juga dinominasikan untuk pemeran pendukung terbaik di Golden Globes. Tapi kategori itu dimenangkan Ariana DeBose (West Side Story). (OL-12)