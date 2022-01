Cerita Oki dan Nirmala di Majalah Bobo Jadi Film Serial

Rumah produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment bekerja sama dengan Grid Network- KG Media akan mengangkat cergam Oki dan Nirmala menjadi sebuah film serial.

Kisah petualangan Oki dan Nirmala sendiri sudah ada sejak Majalah Bobo diterbitkan, 14 April 1973. Kisah petualangan kurcaci Oki dan peri Nirmala dari Negeri Dongeng ini mempunyai penggemar setia dari generasi ke generasi yang terus bertumbuh. Saat ini, kisah Petualangan Oki dan Nirmala tidak hanya bisa dibaca di Majalah Bobo, tetapi juga bisa dinikmati dalam bentuk video animasi, melalui kanal Youtube Majalah Bobo. Selama ini video Petualangan Oki dan Nirmala masih menjadi yang paling favorit.

Harry Kristianto, Deputy Group Director Grid Network - KG Media mengungkapkan, hadirnya film serial Oki dan Nirmala ini, merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan.” Salah satu mimpi kami yang belum terwujud sejak lama adalah menghidupkan karakter yang kami miliki ke dalam bentuk film. Setelah melalui proses diskusi dan brainstorming yang cukup panjang sejak 2019, kami yakin Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment adalah mitra yang tepat untuk mewujudkan mimpi tersebut.” jelasnya.

Andi Boediman, CEO Ideosource Entertainment mengungkapkan rasa senangnya bisa mendapatkan kepercayaan menggarap film serial Oki dan Nirmala ini." Kompas Gramedia adalah group media yang memiliki dan membesarkan banyak Intellectual Property (IP) legendaris. Sinergi ini akan mengangkat IP legendaris ini menjadi relevan dengan generasi baru. Ketika anak didorong untuk mempelajari dunia fantasi, mereka akan menjelajahi dunia baru yang membuka imajinasi mereka. Oki dan Nirmala memberikan inspirasi melalui dunia fantasi yang menyenangkan," ungkapnya.

Pada kesempatan kali ini, Paragon Pictures, Ideosource dan Grid Network - KG Media secara resmi mengumumkan Tissa Biani sebagai pemeran Nirmala, melalui press conference yang digelar di International Design School, Jakarta Selatan, (27/1). Sedangkan untuk pemeran Oki, akan dipilih melalui open casting, dan semua persyaratannya bisa dilihat melalui akun IG resmi Paragon Pictures.

CEO Paragon Pictures, Robert Ronny menyatakan, sebuah pengalaman baru untuk dirinya mengangkat sebuah cerita bergambar ke format film." Saya sejak kecil sangat suka membaca buku dan majalah. Salah satu majalah yang saya baca secara rutin adalah Bobo. Di Majalah Bobo ini banyak sekali cerita bergambar yang sangat saya suka, Bobo, Bona dan tentu saja Oki dan Nirmala. Menurut saya saat ini sangat dibutuhkan cerita anak-anak yang sangat positif tapi menghibur seperti Oki dan Nirmala ini. Anak Indonesia darurat konten positif. Untuk Tissa Biani sendiri, saya sudah pernah kerja sama dengan Tissa Biani sebelumnya di film Bumi Itu Bulat. Dan saya lihat personality dan look Tissa sangat sangat pas menjadi Nirmala. She was born to play this role! It's a match that made in heaven," ujarnya.

Produser film serial Oki dan Nirmala, Ellen Xie berharap, film ini bisa menghibur anak-anak Indonesia. ”Saat ini film serial Oki dan Nirmala sedang dalam tahap pengembangan cerita, kami berkeinginan anak-anak yang menonton film serial ini, dapat membawa mereka berimajinasi, tertawa dan pastinya terhibur dengan serunya petualangan Oki dan Nirmala melawan Pipiyot dan tentunya akan menjadi nostalgia tersendiri untuk para penggemar dari generasi sebelumnya,” harapnya.

Editor in Chief Majalah Bobo, Lucia Triundari juga menambahkan, “Sebagai pengasuh Majalah Bobo kami berharap kekuatan cerita yang selama ini menjadi unggulan kisah dari Negeri Dongeng ini terus dipertahankan. Dunia anak adalah dunia imajinasi yang indah dan bebas. Bagi anak-anak, imajinasi sangat penting untuk mengembangkan kreativitas. Semoga film serial Oki dan Nirmala ini bisa menjadi film pilihan keluarga Indonesia yang menghibur, penuh imajinasi dan berkualitas,” ungkapnya.

Film serial Oki dan Nirmala ini direncanakan akan segera melakukan proses produksi. (OL-12)