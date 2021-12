Film Spider-Man Jaring Pendapatan Lebih dari Rp14 Triliun

Film 'Spider-Man' no Way Home berhasil meraup pendapatan lebih dari US$1 miliar (Rp14 triliun) secara global. Film ini juga masih memegang posisi teratas box office di Amerika utara. Spider-Man" menjadi film pertama yang menghasilkan miliaran dolar di era pandemi selama akhir pekan Natal

Film yang dibintangi "aktor Inggris Tom Holland ini meraup US$ 467,3 juta di Amerika utara dan US$ 587 juta secara internasional, menghasilkan lebih dari US$1 miliar hanya dalam waktu 12 hari. Menurut outlet industri hiburan Variety, kesuksesan film ini hanya dapat ditandingi oleh "Star Wars: The Force Awakens" pada 2015.

Dengan perkiraan pendapatan US$23,8 juta, "Sing 2," film drama musikal animasi menempati posisi runner-up akhir box office pekan ini. Posisi ketiga ditempati "The Matrix Resurrections" dari Warner Bros, yang dibintangi Keanu Reeves dengan pendapatan US$12 juta. Di tempat keempat, yang juga berpenghasilan kurang dari yang diharapkan, adalah film spionase abad ke-20, "The King's Man," dengan meraup US$6,4 juta. Adapun di posisi kelima adalah "American Underdog" dengan perkiraan pendapatan US$6,2 juta. (AFP/M-4)