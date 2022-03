The Batman masih Juarai Bioskop AS Dibayangi Jujutsu Kaisen 0

JALUR mudah masih terbuka bagi film The Batman untuk bertahan di box office Amerika Serikat. Di akhir pekan ketiganya, rilis Warner Bros tersebut terus bertahan dengan sangat baik yang meraup US$10,6 juta pada Jumat (18/3) dari 4.302 lokasi.

Angka itu menandai penurunan 43% dari pertunjukan keduanya. Film ini diproyeksikan meningkatkan pendapatan domestiknya sekitar US$39 juta hingga akhir pekan.

The Batman harus melampaui total pendapatan domestik US$300 juta pada Senin untuk menjadi rilis era pandemi kedua yang melakukannya setelah Spider-Man: No Way Home. Pembukaannya yang luar biasa sebesar US$134 juta dan penurunan tipis dari minggu ke minggu telah menjadikan film yang dibintangi Robert Pattinson sebagai film terlaris 2022 sejauh ini dan film terlaris kedua sejak pandemi covid-19 dimulai. Sekali lagi, yang menduduki puncak masih oleh Spider-Man: No Way Home.

Meskipun The Batman duduk dengan nyaman di puncak box office domestik, ia menghadapi persaingan terberatnya akhir pekan ini dengan rilis adaptasi manga Crunchyroll berjudul Jujutsu Kaisen 0. Dengan sebagian besar studio mengosongkan bulan kalender Maret untuk memberikan ruang bagi Batman untuk melibas box office, Jujutsu Kaisen 0 berdiri untuk mendapatkan keuntungan.

Baca juga: Pemeran Nick Fury Lebih Suka Komik DC daripada Marvel

Film anime, yang dirilis oleh Crunchyroll bekerja sama dengan Funimation, memperoleh US$8,68 juta pada Jumat dari 2.340 lokasi dan menuju proyeksi total akhir pekan sebesar US$19 juta. Itu tidak terlalu jauh dari US$21,2 juta yang diperoleh Demon Slayer the Movie: Mugen Train dalam pembukaannya musim semi lalu. Jujutsu Kaisen 0 ialah bukti lebih lanjut dari penonton berdedikasi yang telah diperoleh anime di Amerika Utara selama beberapa tahun terakhir.

Disutradarai oleh Sunghoo Park, Jujutsu Kaisen 0 berfungsi sebagai prekuel dari seri Jujutsu Kaisen yang sangat populer dibuat oleh Gege Akutami. Film ini diputar di bioskop-bioskop di Jepang pada Desember 2021 dan meraup $107 juta sehingga menjadi rilisan dengan pendapatan tertinggi pada tahun kalender. Serial anime Jujutsu Kaisen akan memulai debut musim keduanya pada 2023. (Variety/OL-14)