Pemeran Nick Fury Lebih Suka Komik DC daripada Marvel

SAMUEL L Jackson bisa dibilang wajah Marvel Cinematic Universe (MCU). Jadi mungkin masuk akal Jackson tahu satu atau dua hal tentang buku komik yang menjadi dasar MCU. Namun, menurut sang bintang, dalam hal komik, dia sebenarnya lebih menyukai DC.

"Ya, maksudku, kita semua, aktor ialah tentara bayaran," kata Jackson kepada podcast Happy Sad Confused ketika ditanya tentang MCU. Ia pun ditanya akan mempertimbangkan untuk membintangi film DC. "Itu yang kami lakukan. Kami berakting untuk siapa kami berakting., tetapi saya tidak tahu apakah saya akan membaca skrip DC yang akan membuat saya berkata, 'Ya, ini gila!'"

"Maksudku, saya penggemar buku komik. Saya sudah membaca buku komik selamanya," kata Jackson. "Dan sejujurnya, saya bahkan tidak membaca buku komik Marvel. Saya agak melihatnya. Ketika saya menemukan diri saya sebagai Nick Fury, saya kebetulan melihat diri saya sendiri dan (berkata), 'Apa yang saya lakukan di penutup (film) ini?' Dan hanya itu, saya mengembalikan buku itu. Saya membaca DC Comics sepanjang hidup saya, Anda tahu."

Meskipun Jackson telah lama menyatakan kesukaannya kepada DC, dia mengungkapkan kesukaannya pada satu karakter Marvel di antara favorit DC-nya. "Kami semua datang melalui Superman, Batman, Silver Surfer, Aquaman. Saya seorang perenang. Saya tahu semua tentang DC. Namun saya tidak tahu apa masalahnya secara sinematik."

Pembawa acara podcast Josh Horowitz kemudian mencatat bahwa film-film DCEU di mana-mana dan bahwa Marvel Studios memiliki formula nyata itu sebagian besar waktu ini. Jackson sebagian besar setuju. Ini mungkin menunjukkan keadaan MCU yang lebih kohesif sehingga membuatnya menjadi waralaba yang lebih menarik bagi sang aktor.

Jackson telah menjadi bagian dari MCU sejak dimulainya Iron Man pada 2008, muncul dalam adegan pascakredit film sebagai Nick Fury modern. Dia muncul di 11 film Marvel Studios, yang terbaru Spider-Man 2019: Far From Home dan diharapkan juga tampil di The Marvels dan Ant-Man dan The Wasp: Quantumania yang akan datang. Jackson juga akan membintangi serial Secret Invasion di Disney+ dan telah menyuarakan karakternya dalam serial animasi Disney+ What If...?.

Inkarnasi modern dari karakter tersebut pertama kali diperkenalkan di Ultimate Marvel Team-Up #5 karya Brian Michael Bendis dan Mike Allred pada 2001. Ini kemudian dibuat oleh seniman Bryan Hitch agar menyerupai Jackson. Kemiripan tersebut membuat Jackson menjadi pilihan casting yang jelas dalam film-film MCU. (CBR/OL-14)