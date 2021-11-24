Rabu 24 November 2021, 10:44 WIB

Olivia Rodrigo Berpeluang Kuat Raih Grammy

Adiyanto | Weekend
Olivia Rodrigo Berpeluang Kuat Raih Grammy

AFP/Angela Weiss
Olivia Rodrigo

 

Olivia Rodrigo  berpeluang meraih Grammy Award tahun depan. Seperti dilansir BBC.com, Rabu (24/11), penyanyi berusia 18 tahun itu masuk nominasi pada empat kategori utama, yakni album terbaik, artis pendatang baru terbaik, rekaman terbaik tahun ini, dan lagu terbaik tahun ini.

Di ajang penghargaan music tertinggi ini, ia akan bersaing dengan Billie Eilish dan Lil Nas X di semua kategori tersebut, kecuali artis pendatang baru terbaik.

Band lawas asal Swedia, Abba juga  menjadi nominee pertama kalinya untuk kategori rekaman terbaik tahun ini, lewat album Still Have Faith In You, yang dirilis pada September.

Taylor Swift juga meraih nominasi album kedua berturut-turut tahun ini, untuk Evermore. Dia memenangkan penghargaan awal tahun ini untuk album pendampingnya, Folklore.

Musisi Inggris Ed Sheeran juga berpeluang untuk lagu terbaik tahun ini, sementara Arlo Parks dan Glass Animals masuk daftar artis pendatang baru terbaik.

Ajang Grammy Award akan dilangsungkan di Los Angeles, Amerika Serikat, pada akhir Januari 2022. (M-4)

Berikut para nominee pada empat kategori utama Grammy 2022

 

Album Terbaik

    We Are - Jon Batiste

    Tony Bennett & Lady Gaga - Love For Sale

    Justin Bieber - Justice

    Doja Cat - Planet Her

    Billie Eilish - Happier Than Ever

    H.E.R. - Back Of My Mind

    Lil Nas X - Montero

    Olivia Rodrigo - Sour

    Taylor Swift - Evermore

    Donda - Kanye West

 

Lagu Terbaik

    Bad Habits - Ed Sheeran

    A Beautiful Noise - Alicia Keys and Brandi Carlile

    Drivers License - Olivia Rodrigo

    Fight For You - H.E.R.

    Happier Than Ever - Billie Eilish

    Kiss Me More - Doja Cat ft Sza

    Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

    Peaches - Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon

    Leave The Door Open - Silk Sonic

    Right On Time - Brandi Carlile

 

Rekaman Terbaik

    I Still Have Faith In You - Abba

    Freedom - Jon Batiste

    I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett and Lady Gaga

    Peaches - Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon

    Right On Time - Brandi Carlile

    Kiss Me More - Doja Cat ft Sza

    Happier Than Ever - Billie Eilish

    Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

    Drivers License - Olivia Rodrigo

    Leave The Door Open - Silk Sonic

 

Musisi/Artis Pendatang Baru Terbaik

    Arooj Aftab

    Jimmie Allen

    Baby Keem

    Finneas

    Glass Animals

    Japanese Breakfast

    The Kid Laroi

    Arlo Parks

    Olivia Rodrigo

    Saweetie

TAGS: # Musik # Grammy

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