Olivia Rodrigo Berpeluang Kuat Raih Grammy

Olivia Rodrigo berpeluang meraih Grammy Award tahun depan. Seperti dilansir BBC.com, Rabu (24/11), penyanyi berusia 18 tahun itu masuk nominasi pada empat kategori utama, yakni album terbaik, artis pendatang baru terbaik, rekaman terbaik tahun ini, dan lagu terbaik tahun ini.

Di ajang penghargaan music tertinggi ini, ia akan bersaing dengan Billie Eilish dan Lil Nas X di semua kategori tersebut, kecuali artis pendatang baru terbaik.

Band lawas asal Swedia, Abba juga menjadi nominee pertama kalinya untuk kategori rekaman terbaik tahun ini, lewat album Still Have Faith In You, yang dirilis pada September.

Taylor Swift juga meraih nominasi album kedua berturut-turut tahun ini, untuk Evermore. Dia memenangkan penghargaan awal tahun ini untuk album pendampingnya, Folklore.

Musisi Inggris Ed Sheeran juga berpeluang untuk lagu terbaik tahun ini, sementara Arlo Parks dan Glass Animals masuk daftar artis pendatang baru terbaik.

Ajang Grammy Award akan dilangsungkan di Los Angeles, Amerika Serikat, pada akhir Januari 2022. (M-4)

Berikut para nominee pada empat kategori utama Grammy 2022

Album Terbaik

We Are - Jon Batiste

Tony Bennett & Lady Gaga - Love For Sale

Justin Bieber - Justice

Doja Cat - Planet Her

Billie Eilish - Happier Than Ever

H.E.R. - Back Of My Mind

Lil Nas X - Montero

Olivia Rodrigo - Sour

Taylor Swift - Evermore

Donda - Kanye West

Lagu Terbaik

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys and Brandi Carlile

Drivers License - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat ft Sza

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon

Leave The Door Open - Silk Sonic

Right On Time - Brandi Carlile

Rekaman Terbaik

I Still Have Faith In You - Abba

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett and Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat ft Sza

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Drivers License - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

Musisi/Artis Pendatang Baru Terbaik

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie