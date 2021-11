Disney akan Hadirkan Karakternya pada Gim Eksklusif Apple

Jika Anda penggemar Disney, bersiaplah menyambut gim eksklusif terbaru Apple, Disney Melee Mania. Gim terbaru Apple tersebut akan menghadirkan tokoh-tokoh andalan Disney.

Melansir dari theverge.com, Selasa, (16/11), gim tersebut akan dirilis pada Desember 2021 mendatang. Gim tersebut diperkirakan hadir dalam bentuk gim petualangan dengan visual ala Disney dan Pixar.

Sebagai permulaan, akan ada setidaknya 12 karakter Disney yang dihadirkan dalam gim tersebut. Kedua belas karakter tersebut di antaranya ialah Wreck It-Ralph, Moana, Elsa (Frozen), Buzz Lightyear (Toy Story), Mickey Mouse (with his Sorcerer’s Apprentice costume), Frozone (The Incredibles), Bing Bong (Inside Out), Jasmine (Aladdin), Timon (The Lion King), dan Maleficent (Sleeping Beauty).

Sejauh ini, pihak Apple belum menjelaskan mengenai biaya yang harus dikeluarkan pengguna mereka untuk bermain gim tersebut. Namun, diduga kuat gim tersebut sudah termasuk dalam biaya langganan Apple Arcade.

Selain Disney Melee Mania, Apple juga diketahui tengah menyiapkan gim-gim eksklusif lainnya. Di antaranya LEGO Star Wars: Castaways, dan NBA 2K22 Arcade Edition. (M-4)