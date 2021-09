Sineas Wong Kar-Wai Buat NFT Perdana dari In The Mood For Love

Sineas Wong Kar-Wai membuat NFT pertamanya dari cuplikan yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dari film ikonik, In the Mood for Love. NFT itu akan dilelang melalui rumah lelang internasional Sotheby's pada awal Oktober.

Film pendek berdurasi satu setengah menit yang berjudul In the Mood for Love – Day One menampilkan rekaman hari pertama produksi film tersebut yang belum pernah dipublikasikan.

Karya NFT itu akan dilelang pada 9 Oktober di Hong Kong sebagai bagian dari penjualan musim gugur Seni Modern perusahaan bersama perhiasan, jam tangan, keramik Cina, lukisan, dan anggur.

“Hari pertama setiap produksi film seperti kencan pertama dengan kekasih impian Anda — dipenuhi dengan ketakutan dan kegembiraan, seperti berseluncur di atas es tipis. Anak panah tidak pernah kembali ke busurnya; 20 tahun berlalu, panah ini masih melambung,” kata Wong mengenai karya NFT perdananya, yang diambil dari materi syuting hari pertama In the Mood for Love (13/2/1999), dikutip dari Variety, Rabu, (8/9).

“Hari ini, kami dapat mengabadikan hari pertama itu dalam bentuk yang benar-benar baru. Di dunia blockchain, panah ini dapat memetakan jalur baru,” sambungnya.

Wong dan rumah produksinya, Jet Tone, memang tengah mengeksplorasi karya-karya klasiknya. Pada April, Wong dan rumah produksinya Jet Tone, merilis film dokumenter pendek dengan cuplikan di balik layar lainnya dan menghapus adegan dari berbagai filmnya, termasuk In the Mood for Love.

Tapi, Sotheby mengatakan karya NFT yang akan dilelang, akan menawarkan sesuatu yang berbeda, menggambarkan bintang Tony Leung dan Maggie Cheung, sebagai karakter yang sama sekali berbeda dari kekasih ikonik di film aslinya.

Teaser 10 detik menggambarkan Leung merenung di balik kacamata hitam dan asap rokoknya sementara Cheung berkata, “Sekarang aku tahu apa itu cinta. Datanglah ke tempatku malam ini.”

Bersamaan dengan NFT, rumah lelang itu juga akan menawarkan potongan nostalgia Wong yang lebih nyata: jaket kulit yang dikenakan oleh Leslie Cheung dalam film Happy Together (1997).

“Jaket kuning ini selalu saya simpan karena melambangkan kehadiran yang tak terlupakan: kelembutan, pemberontakan, dan kesendirian,” kata Wong.

Dia ingat pertama kali Cheung mengenakan jaket itu di sebuah fitting di Buenos Aires. Dan cara bintang pop itu melihat bayangannya sendiri di cermin, berdiri di belakangnya, Wong berkata, "Aku langsung mengenali (Cheung) kesendirian (karakter Happy Together-nya) Ho Po-Wing.” Cheung meninggal karena bunuh diri pada usia 46 tahun.

Untuk menandai ulang tahun ke-30, Jet Tone pada 10 Oktober akan melelang 30 koleksi lain yang dipilih sendiri oleh Wong, termasuk alat peraga, kostum, poster, foto, dan set kotak, masing-masing dengan sertifikat yang ditandatangani oleh sutradara. Selama setahun terakhir, toko online Jet Tone telah merilis berbagai koleksi tribut lainnya, termasuk kaus $50 (Rp 700 ribuan) dan gantungan kunci $40 (Rp500 ribuan). (The Variety/M-2)