‘Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas’ Masuk Toronto Film Festival

Film terbaru sutradara Edwin Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas baru saja diumumkan masuk dalam jajaran film yang akan tayang di Toronto International Film Festival (TIFF) 2021. Film berdurasi 114 menit tersebut bakal tayang di program Contemporary World Cinema bersama 19 film lain. TIFF akan berlangsung pada 9-18 September.

“Programmer TIFF terus menemukan cerita menarik dan beragam dari seluruh dunia,” kata Direktur Senior Film TIFF Diana Sanchez, dalam siaran pers, Rabu, (28/7).

Film ini sebelumnya juga diumumkan akan world premiere (tayang international perdana) di Locarno Film Festival.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas memiliki judul internasional Vengeance Is Mine, All Others Pay Cas. Ini merupakan film adaptasi dari Novel Eka Kurniawan berjudul sama. Dibintangi Ladya Cheryl, Marthino Lio, Reza Rahadian, Sal Priadi, dan Ratu Felisha. Film ini juga merupakan ko-produksi dengan beberapa negara, Singapura dan Jerman.

Film ini juga merupakan kolaborasi keenam Edwin dengan Ladya. Sebelumnya keduanya bekerja sama dalam film Kara, Anak Sebatang Pohon, Trip to the Wound, Hulahoop Soundings, Babi Buta yang Ingin Terbang, dan Postcards from the Zoo. (M-4)