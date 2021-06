Indonesia Baru Punya 5G, Dua Negara ini Sudah Rancang 6G

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, jaringan 5G baru saja mulai berhasil digunakan. Tak sedikit negara yang sampai saat ini bahkan masih berupaya mengembangkan jaringan 5G di negaranya.

Kesulitan itu rupanya tak berlaku bagi Jepang dan Finlandia. Kalau negara lain masih berada dalam euforia penggunaan jaringan 5G, dua negara tersebut sudah mulai mengembangkan jaringan 6G untuk bisa digunakan di negara masing-masing.

Kerja sama pengembangan teknologi 6G tersebut diisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Dalam Negeri Jepang bersama dengan University of Oulu, Finlandia.

Keduanya kemudian membentuk konsorsium untuk bekerja sama mengembangkan teknologi 6G. Konsorsium terdiri atas beberapa lembaga lain seperti Academy of Finland, University of Tokyo, National Institute of Information and Communications Technology Jepang, serta beberapa perusahaan teknologi dan operator seluler.

“Target kami adalah untuk bisa berkontribusi secara signifikan untuk menciptakan standar pengembangan teknologi 6G secara global,” bunyi pernyataan resmi University of Oulu, seperti dilansir dari insidetelecom.com, Jumat, (11/6). (M-2)