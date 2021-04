Dari Foo Fighters sampai Radiohead Sumbang Desain Sepeda Brompton

Foo Fighters, art director Radiohead Stanley Donwood, LCD Soundsystem, Phoebe Bridgers, dan banyak seniman dan musisi menyumbangkan desain mereka untuk serangkaian sepeda lipat satu-satunya dari perusahaan Inggris, Brompton.

Sepeda tersebut akan dilelang untuk mengumpulkan dana bagi Live Nation's Crew Nation, dana bantuan global untuk pekerja musik live yang terdampak akibat tidak adanya pertunjukan selama pandemi. Lelang dimulai 28 Mei dan akan berlangsung hingga 12 Juni.

“Kami mencintai kru kami dan kami mencintai sepeda Brompton milik kami,” kata Ed O'Brien dari Radiohead dalam siaran pers yang dikutip dari Pitchfork, Kamis, (29/4).

Stanley Donwood, seniman yang mengerjakan sampul album Radiohead selama dua dekade terakhir menggarap desain Brompton Black Edition M6L dengan skema warna-warni yang menarik. Menampilkan kompilasi elemen grafik album Rainbows di frame depan, dan logo beruang Radiohead di bagian depan sepeda.

“Saya sangat senang diminta untuk merancang sepeda Brompton yang akan dilelang untuk Crew Nation. Sepeda Brompton luar biasa, dan kru panggung adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari setiap pertunjukan, festival, atau acara langsung yang pernah Anda kunjungi,” kata Donwood.

Musisi lain ynag juga ikut berkontribusi adalah Khruangbin, Nathan East, Dinosaur Jr, Oh Wonder, Underworld, Enrique Iglesias, dan Neko Case. Label rekaman Sub Pop juga menyumbangkan desain mereka. Di bawah ini, lihat desain Radiohead dan Dinosaur Jr. yang diungkapkan hari ini. Lebih banyak desain akan dipublikasikan di halaman Instagram Brompton dalam beberapa minggu mendatang. (pitchfork/M-2)