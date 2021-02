Novel Mendiang Anthony Bourdain Bakal Masuk Layar Kaca

Banyak orang mengenal Anthony Bourdain sebagai chef atau pakar kuliner lantaran program yang ia bawakan di CNN. Namun, barangkali lebih sedikit orang yang mengetahui sosoknya sebagai novelis.

Gone Bamboo, novel genre kriminal karya mendiang Bourdain saat ini tengah masuk proses pengerjaan untuk diadaptasi menjadi series.

Gone Bamboo merupakan buku kedua mendiang koki berkebangsaan AS itu. Selain dikenal sebagai koki, ia juga dikenal atas kariernya sebagai pembawa acara Parts Unknown.

Gone Bamboo dirilis pada 1997. Berkisah tentang seorang pembunuh hedonistik, Henry Denard, yang ingin pensiun dan menjalani kehidupan yang baik. Namun, dia mengacaukan pekerjaan terakhirnya, jadi tidak lama kemudian masa lalunya kembali menghantuinya. Ini merupakan sekuel dari novel pertamanya, Bone in the Throat, yang keluar pada 1995.

Dikutip dari The Independent, Selasa, (23/2), masih belum ada jadwal resmi kapan series itu akan diproduksi dan tayang. Duo produser Webster Stone dan Robert Stone yang berada di belakang film The Conspirator, akan memproduseri series ini.

Bourdain meninggal akibat bunuh diri pada 2018 di sebuah kamar hotel di Strasbourg, Prancis saat akan produksi episode terbaru Parts Unknown. (The Independent/M-2)