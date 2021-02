The Trial of The Chicago 7 Ditayangkan Gratis di Youtube

SELAMA 48 jam, film peraih lima nominasi Golden Globes 2021, The Trial of the Chicago 7, bisa ditonton secara gratis di Youtube. Akses gratis tersebut tersedia sejak penayangan perdana di kanal Youtube Netflix, pada Jumat, (19/2) pukul 12:00 Pacific Time, atau pukul 15:00 WIB. Penulis-sutradara Aaron Sorkin mengatakan, keputusan ini sebagai upaya untuk memperingati momen putusan dalam sidang bersejarah tersebut.

The Trial of the Chicago 7 diadaptasi dari kisah nyata yang berlatar pada 1968, tentang sekelompok pengunjuk rasa anti-perang Vietnam yang berencana memprotes Konvensi Nasional Demokrat di Chicago. Mereka didakwa karena menghasut kerusuhan.

Film ini mendapat lima nominasi pada Golden Globes 2021, termasuk film dan naskah terbaik. Film bertabur bintang ini juga mendapat tiga nominasi pada SAG Awards.

"Sejak perkenalan awal saya 14 tahun lalu, hubungan saya dengan cerita dalam The Trial of the Chicago 7 telah berubah secara signifikan. Ketika kami mulai syuting musim dingin lalu, kami tahu cerita yang kami sampaikan bukan hanya bagian penting dari sejarah Amerika, tetapi juga relevan dengan peristiwa terkini," kata Aaron Sorkin dikutip dari blog resmi Netflix, Jumat, (19/2).

"Untuk memperingati ulang tahun putusan dalam persidangan bersejarah ini, kami memutuskan agar film tersebut tersedia di YouTube selama 48 jam mulai Jumat, 19 Februari pukul 12.00 PT, mengingat para patriot sejati yang menginspirasi suatu generasi, untuk turun ke jalan dan menjunjung tinggi dasar Konstitusi AS, bersama dengan suara lantang yang terus muncul hingga hari ini. Merupakan kehormatan bagi kami untuk membagikan kisah mereka kepada dunia," lanjutnya.

Sementara itu, Sacha Baron Cohen yang memerankan Abbie Hofman merasa bangga untuk bisa ikut memberikan penghormatan pada para tokoh yang ada dalam kisah tersebut.

"Kami bangga untuk turut memberi penghormatan bagi orang-orang yang bersolidaritas bersama masyarakat dan menolak untuk berkompromi atas prinsip-prinsip yang dipegang dan melepas hak-hak mereka," kata aktor yang mendapat nominasi di Golden Globes dan SAG Awards atas perannya di film itu. (M-1)