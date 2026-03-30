Mangkuluhur ARTOTEL Suites Gelar Festival Kuliner & Budaya Hungaria "Simfoni Warisan, Seni, dan Gastronomi"

Mangkuluhur ARTOTEL Suites bekerja sama dengan Kedutaan Besar Hungaria, dengan bangga mengumumkan perayaan keunggulan lintas budaya selama satu pekan: "Hungarian Cultural & Culinary Festival 2026", pada 26 Maret sampai 4 April 2026. Acara ini akan mengubah Mangkuluhur ARTOTEL Suites menjadi pusat warisan Eropa Tengah yang dinamis dan memperkuat positioning-nya sebagai destinasi utama untuk pengalaman gaya hidup kelas atas dan gastronomi budaya.

Festival Kuliner & Budaya Hungaria ini bertujuan untuk memadukan "Jiwa Artistik" brand hotel ARTOTEL Suites dengan tradisi Hungaria yang berusia ribuan tahun. Dengan menggabungkan keramahan dan sentuhan seni kontemporer Indonesia dengan cita rasa internasional yang autentik, acara ini menciptakan ruang gaya hidup yang mudah diakses di tengah kota Jakarta dan dirancang untuk menarik demografi yang luas, mulai dari pecinta kuliner dan penikmat anggur hingga wisatawan global yang mencari pengalaman budaya yang unik.

"Ini adalah salah satu tonggak kolaborasi terpenting kami di awal tahun 2026," kata Faisal Tranggono, General Manager Mangkuluhur ARTOTEL Suites. "Ini menjadi landasan bagi serangkaian acara berkualitas tinggi tahun ini, membuktikan bahwa Mangkuluhur ARTOTEL Suites lebih dari sekadar tempat menginap – ini adalah tempat suci di mana cita rasa, seni, dan warisan bertemu."

Baca juga : Mangkuluhur Artotel Suites Mempersembahkan “Kampung Ramadan di Mangkuluhur”: Sebuah Perjalanan Kuliner dengan Hadiah Utama Umrah

Dimulai pada tanggal 26 Maret dengan diselenggarakan Workshop Kuliner Hungaria secara eksklusif di Tiara Ballroom. Sesi ini menawarkan kesempatan langka untuk melihat teknik para ahli kuliner Hungaria dengan menampilkan kolaborasi Koki Hungaria dan Indonesia. Acara dilanjutkan dengan seremoni pembukaan festival yang akan dihadiri hingga 75 mitra media, bersama dengan manajemen ARTOTEL Group dan delegasi terhormat dari Kedutaan Besar Hungaria. Hari itu diakhiri dengan private Dinner & Wine Tasting di Beranda, memungkinkan tamu istimewa dan media untuk menikmati cita rasa Hungaria sebelum festival resmi dibuka untuk umum pada tanggal 27 Maret - 4 April 2026 dengan harga IDR 380.000 nett/orang di Beranda.

Sebagai rangkaian dari Festival Kuliner & Budaya Hungaria, Mangkuluhur ARTOTEL Suites akan menyelenggarakan dua acara Pada 27 Maret & 31 Maret 2026, yaitu Chaîne Des Rôtisseurs dan Skål Dinner di Tiara Ballrooms. Chaîne des Rôtisseurs adalah sebuah organisasi gastronomi internasional bergengsi yang berfokus pada seni kuliner, khususnya masakan haute cuisine (kelas tinggi) serta budaya makan dan minum yang berkualitas. Skål Dinner adalah acara makan malam resmi yang diselenggarakan oleh komunitas Skål International, yaitu organisasi global yang beranggotakan para profesional di industri pariwisata dan hospitality. Dua pertemuan elit ini akan diiringi melodi yang menggugah jiwa dari Flaska Banda, ansambel musik rakyat tradisional yang didatangkan langsung dari Hungaria.

Untuk memastikan orisinalitas nya, Festival Kuliner & Budaya Hungaria ini menampilkan delegasi talenta Hungaria kelas dunia, yaitu Master Chef Béla Prohászka & tim, Krisztián Nyáry sebagai Wine Expert yang akan memandu para tamu mencicipi anggur terkenal di dunia dari Hungaria, Balázs Molnár, sang ahli Mixologi, dan Flaska Banda, grup musik yang akan menampilkan warisan budaya rakyat yang semarak dari tanah air mereka.

Bagi Anda seorang pencinta kuliner atau pencinta seni, Festival Kuliner & Budaya Hungaria adalah paspor Anda ke Hungaria, tepat di jantung kota. Reservasi hari ini melalui WhatsApp di +62 822 9979 9929. Acara ini didukung juga oleh Artotel Wanderlust, program loyalitas pelanggan dari Artotel Group, serta Otoritas Pariwisata Hungaria (Hungarian Tourism Agency).