Cari Penginapan saat Nonton Konser G-Dragon? Mangkuluhur ARTOTEL Suites Punya Jawabannya

Nonton Konser G-Dragon(Dok. Mangkuluhur ARTOTEL Suites)

MANGKULUHUR ARTOTEL Suites, hotel bintang lima yang terletak di pusat kota Jakarta, menghadirkan dua paket menginap spesial untuk keluarga dan pencinta musik dalam menyambut liburan sekolah serta rangkaian konser internasional di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang nyaman, layanan personal, dan akses mudah ke pusat hiburan ibu kota.

Paket Family Fun Stay ditujukan bagi keluarga yang ingin menikmati waktu berkualitas bersama anak-anak. Menginap di Family Premium Room, tamu akan mendapatkan sofa bed sebagai tempat tidur tambahan, kids amenities seperti teepee tent, boneka, dan perlengkapan mandi anak, serta dua tiket masuk Museum MACAN yang berlaku hingga 5 Oktober 2025. Paket ini ditawarkan dengan harga Rp 1.700.000++ per malam.

Sementara itu, paket Tune In, Check In! cocok bagi penonton konser G-Dragon dan event besar lainnya di GBK pada bulan Juli mendatang. Paket Classic Room dihargai Rp 1.500.000++ per malam, sudah termasuk sarapan untuk dua orang, sementara Business Suite dihargai Rp 2.000.000++ per malam, dengan ruang tamu terpisah dan sarapan untuk dua orang.

“Kami berharap Mangkuluhur ARTOTEL Suites menjadi pilihan utama untuk segala kebutuhan rekreasi dan akomodasi Anda di pusat kota Jakarta. Dengan paket-paket menginap ini, kami ingin memberikan pengalaman tak terlupakan bagi keluarga maupun penikmat musik di Indonesia,” kata Andreas Kahl, General Manager Mangkuluhur ARTOTEL Suites.

Reservasi dapat dilakukan melalui telepon atau WhatsApp di +62 21 526 8833, email ke [email protected], atau kunjungi situs resmi di mangkuluhurartotelsuites.com. Ikuti Instagram @mangkuluhurartotelsuites untuk informasi dan promosi terbaru. (RO/Z-10)