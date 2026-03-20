Rayakan Kehangatan Idul Fitri dengan Lebaran Staycation di JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta

Dalam rangka menyambut momen Hari Raya yang penuh kebahagiaan, JS Luwansa Hotel and Convention Center menghadirkan penawaran spesial Lebaran Staycation yang dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang hangat dan berkesan di jantung kota Jakarta. Program ini menjadi pilihan sempurna bagi para tamu yang ingin merayakan kebersamaan Idul Fitri dengan suasana yang nyaman, tenang, dan penuh kehangatan bersama keluarga maupun orang terdekat.

Melalui paket istimewa ini, para tamu dapat menikmati pengalaman menginap mulai dari IDR 988.000 net per malam, yang sudah termasuk sarapan untuk dua orang serta akses internet selama masa menginap. Penawaran ini memberikan kesempatan untuk menikmati waktu berkualitas di tengah suasana libur Lebaran.

Sebagai nilai tambah dari pengalaman menginap, tamu yang melakukan pemesanan minimal tiga malam juga akan mendapatkan satu complimentary JSL Signature Pizza, sebuah sajian spesial JS Luwansa yang dapat dinikmati untuk melengkapi momen santai selama staycation. Perpaduan kenamanan kamar, layanan hangat khas JS Luwansa, serta hidangan lezat menjadikan paket ini sebagai pilihan ideal untuk menikmati liburan Lebaran tanpa harus meninggalkan kota.

Dengan lokasi strategis di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, JS Luwansa Hotel and Convention Center menghadirkan suasana menginap yang nyaman dengan akses mudah ke berbagai pusat bisnis, kuliner, dan hiburan di ibu kota. Melalui program Lebaran Staycation ini, hotel mengundang para tamu untuk merayakan kebahagiaan Idul fitri dengan pengalaman menginap yang lebih berkesan, penuh kehangatan dan tentunya istimewa.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, tamu dapat menghubungi JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta melalui telepon di (021) 2954 3030 atau mengunjungi situs resmi di www.jsluwansa.com.